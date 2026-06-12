역전 드라마에 유치원생부터 직장인 들썩…강원 곳곳 응원 열기

(춘천=연합뉴스) 박영서 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일 강원 춘천시 한림성심대학교 도헌대강당에서 재학생들과 교수, 교직원 등이 대한민국 대표팀을 응원하고 있다. 2026.6.12 conanys@yna.co.kr

한국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 강원 곳곳에서 뜨거운 응원전이 펼쳐졌다.



체코 선수들의 슈팅이 대표팀 골망을 흔드는 순간에는 곳곳에서 아쉬운 탄식이 터져 나왔고, 대표팀의 득점 장면이 전광판에 비치자 감격에 겨운 함성과 박수가 끊이지 않았다.



이날 속초 조양동 엑스포 잔디광장 일원에는 대한민국의 선전을 응원하기 위해 모인 시민과 관광객들로 북적였다.



경기 시작 30분 전부터 가족 단위 관람객과 친구, 연인들이 속속 행사장을 찾았고, 대형 전광판 앞에는 응원 명당을 선점하려는 인파가 몰렸다.



시민들은 태극기와 응원 머플러, 응원용 봉을 준비해 경기 시작 전 대표팀 승리를 기원했다.



가족이 다 함께 손흥민 선수의 유니폼을 맞춰 입고 응원전을 벌이는 모습도 눈에 띄었다.



응원전에 동참한 이병선 속초시장도 시민들과 어우러져 대표팀을 응원했다.



경기 시작이 가까워질수록 행사장 곳곳에서는 "대∼한민국"을 외치는 함성이 터져 나왔고, 시민들은 휴대전화로 기념사진을 찍으며 응원 분위기를 만끽했다.



특히 이날부터 이틀간 이곳에서 제11회 실향민문화축제가 함께 열리면서 거리 응원에 더 활기가 돌았다.



체코의 선제골로 잠시 분위기가 가라앉기도 했지만, 황인범과 오현규의 연속골로 대한민국이 역전에 성공하자 현장 분위기는 다시 뜨겁게 달아올랐다.



체코의 날 선 공격에 조마조마한 마음으로 경기를 지켜본 시민들은 김승규 골키퍼가 멋진 선방을 해내자 안도의 한숨과 함께 더 큰 목소리로 대한민국을 외쳤다.



가족과 함께 방문한 박진모(38) 씨는 "아이들에게 월드컵 거리 응원 문화를 직접 보여주고 싶어 찾았다"며 "대한민국이 꼭 승리해 모두가 즐거운 날이 됐으면 좋겠다"고 기대했다.



이진혁(24) 씨는 "강원 FC 소속 이기혁이 선발이라 매우 기쁘다"며 "이기혁뿐 아니라 황희찬, 손흥민 등 강원도 출신 선수들이 좋은 활약을 펼쳤으면 좋겠다"고 응원했다.



같은 시각 단체 응원전이 열린 한림성심대학교 도헌대강당은 '꼬마 붉은악마'들의 응원 열기로 가득 찼다.



문영식 총장을 비롯한 보직교수들과 학생들, 대학 부속 한림유치원생들까지 참여해 붉은 막대를 흔들며 태극 전사들에게 힘을 보탰다.



특히 유치원생들이 "대한민국"을 연호하며 응원 분위기를 주도하고, 해맑은 웃음소리가 더해지면서 대강당은 작은 월드컵 경기장을 방불케 했다.



유치원생들은 "우리나라가 100대 0, 300대 0, 1천대 0으로 이겼으면 좋겠다"며 대표팀의 대승을 기원했다.

(춘천=연합뉴스) 박영서 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일 강원 춘천시 한림성심대학교 도헌대강당에서 한림성심대 부속 한림유치원생들이 붉은 막대를 흔들며 "대∼한민국"을 연호하고 있다. 2026.6.12 conanys@yna.co.kr

체코에 선제골을 허용해 끌려가는 듯했으나 잇따른 득점으로 역전에 성공하자 객석에서는 환호와 함성, 북소리가 터져 나왔다.



교직원 황규진(27)씨와 강신(26)씨는 "우리 대표팀이 이길 줄 알고 있었다"며 "짜릿하게 역전승하는 모습을 보니 보람차고, 요즘 서민경제가 어려운데 태극전사들이 열심히 싸워서 희망을 불어넣어 줬으면 좋겠다"고 바랐다.



춘천 애니메이션박물관 야외잔디밭에서도 대형 LED 전광판에서 축구 경기가 생중계돼 응원하던 시민들이 서로 하이 파이브를 하며 승리를 자축했다.

(춘천=연합뉴스) 박영서 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일 강원 춘천시 한림성심대학교 도헌대강당에서 교수들과 재학생, 한림성심대 부속 한림유치원생들이 대한민국 대표팀을 응원하고 있다. 2026.6.12 conanys@yna.co.kr

박물관 운영 주체인 강원정보문화산업진흥원의 직원들과 박물관 입주기업 직원들도 점심시간을 앞당겨 대표팀과 희로애락을 함께했다.



서병조 진흥원장이 시민들과 직원들에 무알코올 맥주와 치킨을 제공하면서 잔디밭은 여느 호프집 못지않은 응원의 열기로 후끈 달아올랐다.



춘천시민 김미화(68) 씨와 유현미(53) 씨는 "서면 일대에서 자전거를 타다가 경기가 생중계되는 모습을 보고 가던 길을 멈추고 응원했다"며 "춘천 출신인 손흥민 선수가 이번 월드컵에서 활약해주길 기대한다"고 말했다.



대표팀의 역전 골에 박수를 쏟아낸 강원정보문화산업진흥원 직원 홍모씨는 "이번 월드컵은 대진표가 좋아서 16강까지는 무난히 올라갈 것 같다"며 환호했다.

<연합>

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