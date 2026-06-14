통일부, ‘2026 평화·통일미래 콘텐츠 공모전’ 개최… 9월 6일까지 접수

통일부는 오는 15일부터 전 국민이 참여하는 ‘2026 평화·통일미래 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 평화와 통일을 일상 속에서 보다 가깝게 바라보고, 이를 다양한 콘텐츠로 표현할 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 공모 주제는 ‘일상과 삶 속에서 마주하는 평화와 통일미래’이며, 작품 접수 기간은 15일부터 9월6일까지다.

공모 분야는 일반 분야와 인공지능(AI) 활용 분야로 나뉜다. 일반 분야는 △숏폼 영상 △웹툰·컷툰 △디자인 △표어·슬로건 부문으로, AI 활용 분야는 △숏폼 영상 △웹툰·컷툰 △디자인 부문으로 참여할 수 있다. 동일 참가자(팀)는 공모전 전 분야에 응모할 수 있으며, 부문별 최대 5점까지 출품 가능하다. 다만 중복 수상은 허용되지 않는다.

통일부는 이번 공모전에서 △공모 대상 확대(분야 제한 없이 전 국민 참여 가능) △공모 세부 부문 추가(한 컷, 캘리그라피, 짧은 글 등) △공모 절차 간소화(구글폼 및 단체 접수 가능) 등을 통해 국민들이 보다 쉽고 편리하게 참여할 수 있도록 제도를 개편했다.

접수는 공모전 전용 누리집에서 온라인으로 진행된다. 수상작은 전문가 심사와 감수, 대국민 온라인 투표, 공개 검증 등을 거쳐 10월 말 발표되며, 수상자에게는 통일부 장관상과 부상이 수여된다.

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