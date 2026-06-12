與 지도부, ‘안방 무대’ 광주서도 신경전… “뻔뻔”, “계파 당 아냐”

더불어민주당 정청래 대표를 비롯한 친청(친정청래)계 당권파와 친명(친이재명)계 비당권파의 차기 당권을 둘러싼 신경전은 12일 진보 진영의 ‘안방 무대’인 광주에서도 이어졌다. 정 대표의 면전에서 공개 사퇴 촉구가 분출한 지 하루 만이다. 정 대표의 연임을 저지하려는 친명계가 “뻔뻔한 지도부”라고 날을 세우자 친청계는 “민주당답지 않은 언어”라며 정 대표를 엄호했다.

정청래 더불어민주당 대표가 12일 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 제9회 동시지방선거 이후 처음으로 열린 더불어민주당 전남·광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

첫 포문을 연 것은 황명선 최고위원이었다. 그는 광주에서 열린 당 회의에서 “6·3 지방선거에서 승리하지 못했다. 실패했다”며 “이길 수 있는 곳, 져서는 안 되는 곳에서 저를 포함한, 당대표를 포함한 지도부 모두가 부족했다”고 말했다. 이어 “많은 분들이 뻔뻔한 지도부라고 한다”며 “저는 다음 지도부 선거에 출마하지 않겠다. 연임하지 않겠다. 그것이 도리”라며 “우리 지도부의 책임 있는 자세를 촉구한다”고 했다.

강득구 최고위원은 “국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다”고 화력을 보탰다. ‘국민은 영원하고 정권은 짧다’는 발언으로 논란을 자초한 정 대표를 정조준한 것이다. 강 최고위원은 “정치는 역사와 시대, 국민의 도구일 뿐”이라며 “지방선거에 대한 우리 국민의 민주당에 대한 평가는 엄중한 경고였다”고 했다. 정 대표의 연임 도전에 반대한다는 뜻을 밝힌 것이다.

친청계는 즉각 맞대응했다. 이성윤 최고위원은 “지방선거 이후에 당원 1인 1표제를 흔드는 세력이 있다”며 “1인 1표제는 오랜 기간 우리 당원들이 민주주의에 걸맞은 당원주권정당 민주당을 만들기 위해 이룩해 낸 성과”라고 했다. 1인 1표제가 정 대표에게 유리하다는 시각을 가진 친명계를 질타한 것이다. 문정복 최고위원은 “민주당은 계파의 당이 아니다”라고 경고성 발언을 했다.

정 대표는 회의 말미에 예정에 없던 추가 발언에서 ‘우리 안의 작은 차이가 상대방의 그것보다 크겠냐’는 이재명 대통령의 발언을 인용하며 “서로의 다름을 인정하는 포용력 있는 민주당이 됐으면 좋겠다”고 했다. 그러나 친명계 한 의원은 “정 대표는 필요에 따라 이 대통령 발언을 인용하면서 행동은 정반대로 한다”고 했다.

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