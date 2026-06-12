BTS 부산 공연 D-데이… 정부, 인파·폭염 대응 점검

정부가 부산 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 현장 안전관리 점검에 나섰다.

행정안전부는 12일 부산광역시에서 BTS 공연 인파 안전관리 현장회의를 열었다고 발혔다. BTS 공연은 이날부터 13일까지 아시아드주경기장에서 열린다.

‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 콘서트가 열리는 부산 아시아드주경기장. 부산=뉴스1

행정안전부에 따르면 회의에는 문화체육관광부와 부산시, 부산 연제구, 경찰·소방, 부산교통공사, 주최 측 등이 참석했다.

참석자들은 기관별 안전관리 대책과 사고 예방 대책 등을 논의한 뒤 공연장 출입구, 무대·객석, 보행로 등을 점검했다.

이번 공연 기간에는 부산한 제1부두에서 포트빌리지가 운영되고, 광안리해수욕장에서는 드론라이트쇼, 해운대 해수욕장에서는 러브송라운지 등 다양한 연계 행사도 열린다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “국내외 많은 관객이 공연장과 행사장에 몰릴 것으로 예상되는 만큼 안전 사각지대가 없도록 철저한 대비가 필요한 상황”이라고 전했다.

행안부는 현장상황관리관도 파견할 방침이다. 현장상황관리관은 부산시, 경찰·소방 등 관계기관과 현장상황실을 운영하며 인파밀집 상황에 실시간 대응한다.

윤호중 장관은 “정부는 이번 공연을 즐기는 모든 방문객의 안전을 최우선에 두고 인파·폭염 등에 대비한 현장 안전관리에 총력을 기울이겠다”며 “공연장과 행사장을 찾는 방문객들도 현장의 질서 유지에 적극 협조해 달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지