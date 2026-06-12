슈트패브릭, 대전 갤러리아 타임월드점 오픈

맞춤 수트 전문 브랜드 슈트패브릭(SUIT FABRIC)이 대전 갤러리아 타임월드점에 신규 매장을 열고 충청권 내 고객 접점을 확대한다.

슈트패브릭은 올해 충북 청주 가맹점 개점에 이어 대전을 대표하는 백화점인 갤러리아 타임월드에 입점함으로써 충청권 고객과의 접점을 넓히게 됐다. 이번 입점은 수도권 중심의 브랜드 운영에서 나아가 지역 거점 도시를 중심으로 고객 접근성을 높이고 브랜드 경험을 확대하기 위한 전략의 일환이다.

갤러리아 타임월드점은 슈트패브릭이 추구하는 맞춤 서비스를 보다 많은 고객에게 제공하기 위해 마련된 공간으로, 비즈니스 수트부터 웨딩 수트, 캐주얼 맞춤 스타일링까지 서비스를 선보일 예정이다.

슈트패브릭은 맞춤 제작 노하우와 글로벌 원단 컬렉션, 테일러링 서비스를 바탕으로 고객의 라이프스타일과 취향에 맞는 맞춤복을 제안하고 있다.

슈트패브릭을 전개하는 ㈜스타일딜리셔스는 “청주점 개점 이후 충청권 고객들의 수요를 반영해 대전 갤러리아 타임월드점까지 확장하게 됐다”며 “앞으로도 지역별 거점 매장을 지속적으로 확대해 보다 많은 고객들이 슈트패브릭의 맞춤 서비스를 경험할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

한편 슈트패브릭은 청담, 여의도 더현대서울, 일산, 수원, 인천, 대구, 제주 등 주요 거점 매장을 운영하고 있으며, 이번 대전 갤러리아 타임월드점 개점을 계기로 전국 단위 브랜드 경쟁력을 확대해 나갈 예정이다.

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