하이브 옆집 월세가 무려 760만원…보넥도 멤버들 “난 못 살겠다”

MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서 K팝 최대 기획사인 하이브 사옥 인근의 초고가 주거시설이 공개됐다.

11일 방송된 ‘옆집 특집’에는 하이브 소속의 그룹 보이넥스트도어 멤버 명재현, 태산, 이한이 출연해 서울 용산구의 한 고급 주거시설을 찾는 모습이 담겼다.

MBC ‘구해줘! 홈즈’ 방송화면 캡처

이날 공개된 매물은 하이브 사옥에서 도보 3분 거리에 위치한 하이엔드 생활주택의 펜트하우스 세대였다. 높은 층고와 복층 구조, 개인 루프톱은 물론 용산 일대와 한강을 내려다볼 수 있는 전망까지 갖춘 고급 주거공간으로 소개됐다. 특히 호텔을 연상시키는 고급 로비와 넓은 실내 공간이 공개되자 출연진은 감탄을 쏟아냈다.

진행자 주우재가 “얼마 정도일 것 같냐”고 묻자 멤버들은 월세를 300만~400만원 수준으로 예상했다. 이한은 400만원, 태산은 300만원, 명재현은 290만원을 각각 추측했다.

MBC ‘구해줘! 홈즈’ 방송화면 캡처

그러나 실제 조건은 예상의 두 배 수준인 보증금 5000만원에 월세 760만원이었다. 주우재가 “이 친구들이 세상 물정을 잘 모른다. 월세를 들으면 깜짝 놀랄 것”이라면서 실제 금액을 밝히자 스튜디오는 물론 현장에서도 놀라움이 터져 나왔다. 명재현은 “나는 이런 데서 못 살 것 같다. 너무 비싸다”고 말했다.

이에 주우재는 “고급 주거 형태의 건물이기도 하고, 걸어서 쇼핑몰을 이용할 수 있으며 기차역 접근성도 좋다”며 “여의도와도 가깝고 입지 가치가 상당히 반영된 가격”이라고 설명했다.

MBC ‘구해줘! 홈즈’ 방송화면 캡처

한편 보이넥스트도어 멤버들은 창밖으로 보이는 하이브 사옥을 보고 “퇴근했는데 또 하이브가 보이면 좀 그렇다”, “생각해보니 걸어서 출근하면 된다”, “픽업이 늦어도 뛰어가면 된다”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

한편 이날 방송에서는 같은 건물 내 소형 평수 매물도 함께 소개됐다. 해당 매물은 보증금 2000만원에 월세 178만원 수준으로 알려졌다.

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