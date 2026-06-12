종합특검, ‘계엄 정당화 메시지’ 조태용 전 국정원장 2차조사

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 ‘계엄 정당화 메시지’ 의혹과 관련해 조태용 전 국가정보원장을 피의자 신분으로 다시 소환했다.

종합특검은 12일 오전 10시부터 조 전 원장을 내란 중요임무 종사 및 국가정보원법 위반 혐의 피의자 신분으로 조사했다.

조태용 전 국가정보원장. 뉴시스

조 전 원장은 12·3 비상계엄 선포 이후 미국 중앙정보국(CIA)에 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다. 종합특검은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포 직후 국가안보실을 통해 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시했다는 의혹을 수사 중이다.

종합특검은 국정원도 계엄 정당화 메시지 의혹에 관여했다고 의심하고 있다. 종합특검은 국정원이 비상계엄 선포 다음 날인 2024년 12월4일 오전 국가안보실로부터 ‘우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 함께 한글로 작성된 문건을 전달받으며, 이후 조 전 원장 지시로 홍장원 당시 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서가 문건을 영문으로 번역해 CIA 책임자를 직접 불러 내용을 설명했다고 보고있다.

아울러 종합특검은 계엄 당일 오후 11시30분쯤 조 전 원장 주재로 열렸던 정무직 회의에서 계엄에 동조하는 취지의 논의가 있었는지도 들여다보고 있다. 조 전 원장은 1일 한 차례 종합특검에 출석해 조사받은 바 있다.

종합특검은 전날 관련 혐의로 홍 전 차장을 피의자 신분으로 불러 8시간 40분가량 조사했다. 홍 전 차장에 대한 3차 소환 조사는 22일 예정돼 있다.

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