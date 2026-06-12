현대차·기아의 월드컵 맞이…한강서 체험행사, 현지에선 캠페인

현대자동차와 기아가 2026 북중미 월드컵을 계기로 축구와 모빌리티를 결합해 고객과 접점을 늘린다. 현대차는 서울 한강공원에서 고객 체험 이벤트를 진행하고, 기아는 월드컵 개최지 현장에서 체험 프로그램과 차량 제공 등을 통해 대회 지원에 나선다.

‘르르르의 시티뚜어 X 한강플플’ 행사장 전경. 현대차 제공

현대차는 서울시 미래한강본부와 함께 고객 체험 행사 ‘르르르의 시티뚜어 X 한강플플’을 진행한다고 12일 밝혔다. 행사는 12일∼14일, 26일∼28일까지 총 6일간 서울 뚝섬한강공원 내 복합문화공간 ‘한강플플’에서 열린다.

현대차는 시민 누구나 즐거운 추억을 남길 수 있도록 FIFA 월드컵 2026™ 및 ‘르르르’ 캐릭터를 주제로 다채롭게 꾸민 실내·외 공간을 마련했다. 2019년 탄생한 캐릭터 르르르는 2024년 리뉴얼 이후 ‘차 회사는 다니지만 차가 없는 뚜벅이’ 콘셉트로 SNS를 중심으로 청년층과 소통하고 있다.

야외에는 축구 그라운드를 형상화한 공간에 6m 높이의 대형 르르르가 설치된 포토존과 실내에는 대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민 선수, 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스, 르르르가 번갈아 화면에 등장하는 포토존을 마련했다.

또 월드컵 공인구 리프팅 챌린지, 앉아서 즐기는 축구 게임 등 참여형 프로그램을 운영한다. 이와 함께 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’ 전시와 V2L(콘센트를 차량에 연결해 전자기기 사용) 기능을 시연하고, 넓은 트렁크 공간을 부스로 만들어 다양한 르르르 굿즈를 판매한다.

현대차 관계자는 “젊은 세대와 진정성 있게 소통하기 위해 ‘르르르’ 프로젝트를 이어오고 있다”며 “이번 FIFA 월드컵 2026™을 계기로 오프라인에서 고객과의 접점을 늘려 브랜드 경험 및 팬덤을 강화하겠다”고 말했다.

유소년 선수와 각국 축구 레전드들이 월드컵 무대에 함께 서는 ‘히어로 필름’. 기아 제공

기아는 FIFA 월드컵 2026 공식 모빌리티 파트너로서 글로벌 캠페인을 전개한다. 기아는 11일(현지시간) 월드컵 개막에 맞춰 기아의 월드컵 브랜드 메시지인 ‘영감은 우리 모두를 연결합니다’와 연계해 유소년 축구 선수들의 도전을 응원하는 ‘히어로 필름’을 공개했다.

또 기아는 월드컵이 진행되는 이날부터 다음달 10일까지 미국 로스앤젤레스와 댈러스 등 주요 경기장과 도시에 전시 부스를 마련해 팬 체험 프로그램을 운영한다. 개최국인 미국·캐나다·멕시코를 상징하는 전시 공간에서 개최 도시 테마 차량 전시와 맞춤형 선수 카드 제작 프로그램 등을 제공할 예정이다.

기아는 대회 기간 동안 텔루라이드, 스포티지, 카니발, EV9, K4 등 북미 인기 차종 총 660대를 투입해 경기 및 각종 행사 전반을 지원하고, 미국 로스앤젤레스와 캐나다 밴쿠버 지역에서는 고객들의 안전하고 편리한 이동을 위해 약 70대의 차량으로 셔틀 서비스도 운영한다.

특히 셔틀 차량 인포테인먼트에 대회 분위기를 생동감 있게 느낄 수 있는 월드컵 디스플레이 테마, OMBC 프로그램에 참여하는 유소년 선수들을 상징하는 ‘49번째 팀’ 테마를 적용해 고객들은 셔틀을 단순 이동 수단을 넘어 모빌리티 경험을 확장하는 플랫폼으로 활용할 수 있다고 기아는 설명했다.

기아 관계자는 “기아는 FIFA 월드컵 2026™을 맞아 전 세계 축구 팬들에게 다양한 영감으로 서로 연결되는 경험을 제공하며 월드컵 브랜드 메시지를 실현해 나가고자 한다”라며 “앞으로도 모빌리티를 넘어 새로운 방식으로 사람과 영감을 연결하는 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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