보훈부, 북중미 월드컵 유엔참전국 응원 온라인 이벤트… 치킨·콜라 세트 쿠폰 증정

국가보훈부는 ‘2026 북중미 월드컵’ 본선에 진출한 유엔참전국을 응원하고, 6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 헌신한 국가들에 대한 감사의 마음을 국민과 함께 나누기 위해 12∼22일 온라인 응원 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 6·25전쟁에 참전한 22개국 가운데 월드컵 본선진출에 성공한 15개국이 대상이다.

전투지원국은 미국, 영국(잉글랜드·스코틀랜드), 캐나다, 튀르키예, 호주, 네덜란드, 콜롬비아, 뉴질랜드, 벨기에, 프랑스, 남아프리카공화국 등 12개국이며, 의료지원국은 노르웨이, 스웨덴, 독일 등 3개국이다.

이벤트 참여는 국가보훈부 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 응원하는 유엔참전국 게시물에 ‘좋아요’를 누르고 응원 댓글을 작성하면 된다.

여러 국가에 중복 참여할 수 있으며, 친구를 함께 태그할 경우 당첨 확률이 높아진다. 국가보훈부는참여자 가운데 추첨을 통해 50명에게 치킨·콜라 세트 모바일 쿠폰을 증정할 예정이다.

권오을 국가보훈부 장관은 “오늘의 자유롭고 번영된 대한민국은 유엔참전용사와 참전국의 희생과 헌신 위에 서 있다”라며 “이번 이벤트를 통해 세계인의 축제인 월드컵을 즐기면서 대한민국을 위해 기꺼이 손을 내밀어 주었던 유엔참전국을 기억하고 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

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