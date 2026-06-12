이상이, 미각보이즈와 ‘엠카’ 무대에 “대체 어디까지 특별출연인지 감도 안 옴”

티빙 오리지널 드라마 ‘취사병 전설이 되다’에서 탄생한 가상 아이돌 그룹 ‘미각보이즈’와 배우 이상이가 음악방송 무대에 올랐다.

그룹 ‘미각보이즈’와 함께 무대에 오른 배우 이상이. Mnet K-POP

11일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운(엠카)’에서 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 속 화제를 모았던 미각보이즈가 스페셜 스테이지를 선보여 관심이 집중되고 있다.

미각보이즈는 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 6화에서 등장한 가상 보이그룹으로, 극 중 강성재(박지훈 분)가 새롭게 완성한 아란치니 주먹밥을 맛본 황석호(이상이 분)의 상상 속에서 탄생한 팀이다.

그룹은 쓴맛관철(강하경 분), 매운맛승우(이상준 분), 단맛문익(임지호 분), 신맛상욱(강준규 분), 짠맛지용(김문기 분) 등 다섯 명으로 구성됐다. 각 멤버는 인간이 느끼는 다양한 맛을 상징하는 콘셉트로 설정돼 독특한 매력을 선보였다.

방송 당시 ‘마이 플레이버(My Flavor)’ 뮤직비디오는 온라인상에서 큰 관심을 모았다. 영상 속 멤버들은 완성도 높은 군무와 밝고 청량한 분위기를 선보이며 실제 아이돌 그룹 못지않은 존재감을 드러냈다.

이번 ‘엠카운트다운’ 무대에서는 배우 이상이와 미각보이즈 멤버들이 함께 무대에 올라 ‘마이 플레이버’ 무대를 공개했다.

이상이는 무대에서 그룹과 함께 춤을 추며 무대를 즐겼다. 그는 “지금 나보고 이걸 먹으라고, 나 황석호 아무거나 먹지 않는다”고 드라마 명대사를 활용하기도 했다. 특히 “괜히 이런 거 잘못 먹었다가 무슨 일이라도 생기면 국방력에 문제가 생긴다고”라고 말해 무대에서 드라마를 연상하게 했다.

한편 이상이는 드라마 ‘취사병 전설이 되다’에 특별 출연 중이다. 그럼에도 불구하고 극에 자주 얼굴을 비추거나 그룹 ‘미각보이즈’와 함께 무대를 꾸미는 모습을 보고 누리꾼은 “이상이 도대체 얼마나 특별했던 건지 감도 안 옴”, “이상이는 대체 어디까지 특별 출연인지 감도 안 옴”, “어떤 특별 출연이 홍보 돌고 매회 나오고 스핀오프 음방무대까지 나오냐”는 반응을 남겼다.

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