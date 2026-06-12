[월드컵] 손흥민, 체코전 선발 출격…홍명보호 스리백 가동

홍명보호가 2026 북중미 월드컵 첫판에서 손흥민(LAFC)-이재성(마인츠)-이강인(파리 생제르맹)의 삼각편대를 앞세워 체코 격파에 나선다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 오전 11시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코를 상대로 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다.

킥오프 한시간여 앞서 공개된 홍명보호 선발 명단에 손흥민, 이재성, 이강인의 이름이 포함됐다.

통산 4번째 월드컵에 나서는 손흥민은 이날 득점하면 대회 통산 4호 골을 기록한다. 박지성, 안정환을 넘어 한국인 월드컵 최다 득점자로 우뚝 선다.

이재성과 이강인이 공격 2선에서 손흥민의 뒤를 받치고 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 중원에 포진할 거로 보인다.

홍 감독은 예상대로 지난해부터 갈고닦아온 스리백 수비 전술을 가동한다.

이태석(빈)과 설영우(즈베즈다)가 좌우 윙백을 맡고, 스리백 수비라인에는 이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 선다.

골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낀다.

체코도 정예로 한국전에 나선다.

한국과 마찬가지로 스리백 전술을 쓰는 미라슬라프 코우베크 체코 감독은 레버쿠젠(독일)에서 뛰는 핵심 스트라이커 파트리크 시크를 선봉에 세우고 왼쪽에 파벨 슐츠, 오른쪽에 루카시 프로보트를 세워 공격을 맡겼다.

중원은 알렉산드르 소이카, 토마시 소우체크가 구성하고 좌우 윙백으로는 야로슬라프 젤레니, 블라디미르 코우팔이 나선다.

스리백 수비라인은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 황희찬과 한솥밥을 막는 라디슬라프 크레이치와 로빈 흐라니치, 슈테판 할로우페크가 구성한다.

선발 골키퍼는 마테이 코바르시다.

<연합>

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