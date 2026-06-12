"네타냐후, 미국-이란 종전 MOU 임박 소식에 화들짝"

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과의 '종전 MOU' 서명이 임박했다는 글을 소셜미디어(SNS)에 올리자 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 깜짝 놀랐다고 외신들이 보도했다.



미 CNN 방송은 이스라엘 소식통을 인용, 네타냐후 총리는 이날 이란 안보 문제를 논의하는 회의를 주재하다 트럼프 대통령의 발표 내용을 듣고 놀랍다는 반응을 보였다고 전했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스

이스라엘 소식통에 따르면 네타냐후 총리는 미-이란 간 종전 협상 타결이 임박했고 이스라엘이 협상 내용을 승인했다는 트럼프 대통령의 발표에 대해 전혀 알지 못했다.



미 온라인매체 악시오스도 네타냐후 총리가 협상 관련 내용을 사전에 통보받지 못했다고 보도했다.



트럼프 대통령은 이날 SNS를 통해 미국과 이란의 협상 내용이 이란 최고지도부에 전달돼 승인받았다면서 미 아파치 헬기 격추를 계기로 지난 9일 재개된 미국의 이란 공습 중단을 발표했다.



그는 또 전쟁 당사국인 미국과 이스라엘, 중재국인 파키스탄을 포함해 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 주요 중동 국가들이 모두 논의된 내용을 승인했다고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지