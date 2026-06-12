李대통령, 월드컵 체코전 앞 "갈고닦은 기량 마음껏 펼쳐주길"

이재명 대통령은 12일 축구 국가대표팀의 2026 북중미 월드컵 첫 경기인 체코전을 앞두고 응원 메시지를 내어 선수들의 선전을 기원했다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "2026 FIFA 북중미 월드컵의 막이 올라 우리 축구 국가 대표팀도 오늘 오전 11시 체코와의 첫 경기를 시작으로 새로운 도전에 나선다"고 적었다.
그러면서 "오랜 시간 흘린 땀과 노력, 수많은 훈련과 준비가 있었던 만큼 선수 여러분 모두 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐주길 바란다"고 당부했다.
또한 "그라운드 위 선수들의 패스와 압박, 공격이 모여 소중한 골을 만들어내듯 국민 여러분이 한마음으로 보내주시는 응원 역시 우리 대표팀을 뛰게 하는 가장 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.
이어 "5천200만 뜨거운 함성이 지구 반대편 경기장까지 전해져, 마지막 종료 휘슬이 울리는 순간까지 선수들의 용기와 자신감이 되어주길 소망한다"고 말했다.
아울러 "태극마크를 가슴에 품고 대한민국 이름으로 뛰는 국가대표 선수 한 분 한 분을 국민 여러분과 힘차게 응원하겠다"며 "무엇보다 모두 부상 없이 건강한 모습으로 돌아오길 온 마음으로 기원한다"고 덧붙였다.
<연합>
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