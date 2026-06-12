홍명보호의 2026 북중미 월드컵 도전이 시작되는 멕시코 과달라하라는 도산 안창호 선생의 발자취가 남아있는 역사적인 공간이었다 [과달라하라 IN SEGYE]

[과달라하라=남정훈 기자] 2026 북중미 월드컵에서 한국 축구 대표팀의 조별리그 1,2차전이 열리는 멕시코 과달라하라는 독립운동가 도산 안창호 선생의 발자취가 남아있는 역사적인 공간이다.

서경덕 성신여대 교수는 “2026 FIFA 북중미 월드컵 한국 대표팀의 첫 경기가 열리는 멕시코 과달라하라는 안창호 선생 역사가 깃든 곳”이라고 밝혔다.

1610년 문을 연 과달라하라의 프란세스 호텔 로비에는 도산 안창호 선생의 얼굴이 새겨진 동판이 걸려 있는데, 이는 한국 정부가 2017년 호텔 측과 협의해 달아 둔 것이다.

1917년 대한인국민회 총회장이던 안창호 선생은 과달라하라 교민들의 초청으로 멕시코를 찾았다. 항일투쟁의 기반을 마련하기 위한 순회 활동을 마치고 이듬해 미국으로 가려던 그에게 당시 멕시코시티의 미국총영사관은 일본에 국권을 빼앗겼다는 이유로 대한제국 여권을 인정하지 않았다. 일본 여권을 거부한 안창호 선생은 과달라하라에 두 달간 머문 뒤 북부 노갈레스를 통해 대한제국 여권을 제시하고 미국으로 돌아갔다.

서 교수는 “이런 멕시코에서의 한인 독립운동을 알리기 위해 지난해 배우 송혜교 씨와 함께 한국어 및 스페인어로 제작한 역사 안내서를 현지에 1만부를 기증했다”고 전했다. 이어 “더 많은 사람들에게 알리고자 웹사이트 '해외에서 만난 우리 역사 이야기'를 통해 온라인으로도 널리 전파했다”면서 “대한민국 축구 대표팀의 첫 승을 기원하는 일도 중요하지만, 이 곳 멕시코 과달라하라의 대한민국 독립운동 역사를 아는 것도 중요한 일”이라고 강조했다.

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