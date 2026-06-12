[월드컵] 멕시코 수비 핵심 몬테스, 개막전서 퇴장…홍명보호 '호재'

2026 북중미 월드컵 공동 개최국이자 홍명보호와 조 1위를 다툴 것으로 예상되는 멕시코가 개막전 완승에도 핵심 수비수 세사르 몬테스(로코보티브 모스크바)의 퇴장 탓에 마냥 기뻐하지 못하는 처지가 됐다.



멕시코는 12일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 대회 조별리그 1차전에서 훌리안 키뇨네스(알카디시아), 라울 히메네스(울버햄프턴)의 연속 골에 힘입어 2-0으로 이겼다.

사진=로이터연합뉴스

미국, 캐나다와 이번 대회를 공동 개최하는 멕시코는 대회 전체 첫 경기에서 승점 3을 따내며 A조 1위로 나선 가운데 안방 월드컵을 시작했다.



하지만 멕시코로선 아쉬움도 짙게 남은 경기였다.



선발 중앙 수비수로 출전했던 몬테스가 후반 추가 시간 수비 상황에서 상대 선수 쿨리소 무다우를 넘어뜨리는 무리한 파울을 하며 곧장 레드카드를 받은 탓이다.



앞서 남아공 선수들이 2명이나 퇴장당하며 사실상 자멸한 가운데 홈 팬 앞에서 완벽한 승리를 눈앞에 뒀던 멕시코 대표팀에 찬물을 끼얹는 순간이었다.



195㎝의 장신 센터백인 몬테스는 스페인 프리메라리가(라리가)에서 뛴 경험도 지닌 선수다. 높이를 앞세운 안정적인 수비는 물론, 패스에도 일가견이 있는 것으로 평가받는다.



멕시코 국가대표로 2017년부터 A매치를 70경기 가까이 소화한 그는 간판 공격수인 라울 히메네스(울버햄프턴)보다도 현 대표팀에서 중요한 선수로 여겨지기도 한다.



멕시코 텔레비사의 에릭 로페스 기자는 연합뉴스에 "유럽 빅리그에서 뛰는 선수가 아니라서 한국에서는 잘 모를 수도 있겠지만, 멕시코에선 히메네스가 아닌 몬테스를 실질적인 에이스로 여긴다. 한국 입장에선 반드시 경계해야 할 대상"이라면서 "경기 승부와 대회 성패를 결정짓는 것은 이 선수가 될 것"이라고 전하기도 했다.



멕시코 대표팀의 부주장이기도 한 몬테스는 이날 남아공전에 요한 바스케스(제노아)와 더불어 포백의 중심으로 선발 출전, 벤치에서 시작한 '캡틴' 에드손 알바레스(페네르바체) 대신 주장 완장을 차고 뛰었다.



후반 교체 투입된 알바레스에게 주장 완장을 넘긴 뒤에도 그라운드를 누비며 풀타임 출전을 눈앞에 뒀으나 한 번의 치명적인 실수로 남은 경기는 물론, 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 한국과의 2차전에도 나설 수 없게 됐다.



이날 이어 체코와 A조 1차전을 치르는 홍명보호로선 조에서 가장 껄끄러운 상대 멕시코와의 대결에서 가장 강력한 '방패' 하나가 사라지는 호재 속에 이후 2차전을 준비하게 됐다.

<연합>

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