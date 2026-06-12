초여름 무더위 날릴 ‘붉은 유혹’…경기 광주 퇴촌 토마토 축제 19일 개막

경기 광주시의 여름 대표 축제이자 수도권 농산물 축제인 ‘제24회 퇴촌토마토거리축제’가 19일부터 21일까지 사흘간 퇴촌면 광동리 일원에서 성대하게 펼쳐진다.

광주시문화재단이 주최하는 올해 축제는 ‘물(水)맑은 퇴촌, 물(紅)오른 토마토’라는 표어를 내걸었다. 청정 자연환경에서 자란 퇴촌 토마토의 우수성을 널리 알리는 한편, 초여름 무더위를 식힐 수 있는 참여·체험형 콘텐츠로 채워진다.

지난해 열린 퇴촌토마토거리축제. 광주시 제공

축제 첫날인 19일 오후 5시30분 개막식에선 광주시립 광지원농악단의 신명 나는 길놀이와 브라스밴드 공연, 퇴촌청소년문화의집의 퍼레이드가 서막을 연다.

둘째 날과 셋째 날에는 개그맨 이홍렬의 사회로 이광조·장은아·우연이·마커스강 등 가수들이 무대에 오른다.

올해 축제의 하이라이트는 무더위를 시원하게 날려줄 이색 물놀이 프로그램이다. 토마토 볼풀과 워터슬라이드가 결합한 ‘토마토 골드 헌터’에서는 숨겨진 미션 캡슐을 찾는 재미를 선사한다.

주말 오후에는 얼음 속에 갇힌 호박벌을 구출하는 ‘아이스 호박벌 헌터’가 메인 무대 앞에서 열려 어린이를 동반한 가족 방문객들의 호응이 예상된다.

토마토의 미각을 자극하는 요리 행사도 눈길을 끈다. 20일 오전에는 유명 요리 서바이벌 프로그램 출신의 스타 셰프 조서형이 퇴촌 토마토를 활용한 요리를 시연한다.

축제 기간 방문객의 편의를 위해 시청과 버스터미널, 경기광주역에서 축제장을 오가는 무료 셔틀버스를 운행한다.

광주시문화재단 관계자는 “수도권 청정 지역에서 재배된 퇴촌 토마토의 가치를 느끼고, 다채로운 공연과 물놀이로 여름 더위를 잊을 수 있도록 준비했다”고 설명했다.

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