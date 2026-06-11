폭염 이어 번개 변수까지...북중미 월드컵 덮친 ‘날씨 리스크’ [월드컵]

2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 폭염에 이어 낙뢰와 뇌우까지 변수로 떠오르면서 대회 운영에 대한 우려가 커지고 있다. 미국에서 열린 월드컵 평가전이 잇따라 기상 악화로 지연·중단되면서 본 대회에서도 경기 차질이 반복될 가능성이 제기된다.

11일(현지시간) BBC와 로이터통신 등에 따르면 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 잉글랜드와 코스타리카의 월드컵 최종 평가전은 폭우와 낙뢰로 인해 예정 시각보다 1시간 늦게 시작됐다.

인터앤코 스타디움 전광판에 표시된 낙뢰 주의 메시지. 로이터연합뉴스

경기장 전광판에는 관중들에게 대피를 요청하는 안내문이 표시됐고, 관중들은 낙뢰 위험을 피해 관중석을 비워야 했다. 잉글랜드 대표팀도 경기 시작 작전 대기 시간을 늘리며 일정 조정에 나섰다. 토마스 투헬 잉글랜드 감독은 경기 전 인터뷰에서 “월드컵 기간 어떤 일이 벌어질 수 있는지 조금은 경험한 셈”이라며 “선수들이 이에 적응해야 한다”고 말했다.

미국에서는 경기장 반경 8마일(약 13km) 이내에서 번개가 감지될 경우 경기를 중단해야 한다. 이후 30분 동안 추가 낙뢰가 없어야 경기를 재개할 수 있으며 번개가 다시 발생하면 대기 시간도 처음부터 다시 계산된다.

지난주 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 사우디아라비아와 푸에르토리코의 평가전도 뇌우로 약 2시간 가까이 중단됐다. 지난해 미국에서 열린 FIFA 클럽월드컵에서 전기 폭풍으로 6경기가 중단됐고, 첼시와 벤피카의 경기는 종료까지 무려 4시간38분이 걸리기도 했다.

이번 월드컵은 미국과 캐나다, 멕시코에서 열리는데 일부 개최 도시는 뇌우가 가장 잦은 시기와 대회 일정이 겹친다. 기상 전문가들은 경기 지연과 중단 사례가 이번 대회에서도 반복될 가능성이 높다고 보고 있다. 폭염 우려도 있다. 국제프로축구선수협회(FIFPRO)는 미국 남부와 멕시코 일부 개최도시의 고온 환경이 선수들의 경기력과 건강에 영향을 미칠 수 있다고 경고한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지