재활용쓰레기서 아이 시신 일부 추정 물체 발견

인천의 한 재활용쓰레기에서 아이의 시신 일부로 추정되는 물체가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 당국은 유전자 분석을 거쳐 발견된 물체가 인체 조직인 것으로 보고 있으며, 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 꾸렸다.

인천 연수경찰서. 연합뉴스

11일 인천 연수경찰서에 따르면 전날 오후 2시28분쯤 연수구 송도동 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 경찰에 접수됐다. 당시 재활용쓰레기 분류 작업 중 해당 물체를 발견하고 신고한 것으로 파악됐다.

수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았으며, 인천경찰청 광역수사대도 수사본부에 포함됐다. 경찰은 인천 관내 학교에 공문을 보내 장기 결석자가 있는지 파악 중이다. 발견된 발의 크기를 토대로 사망자가 어린 학생일 가능성이 높은 것으로 본 데에 따른다.

경찰은 국립과학수사연구원에 사체 부검과 유전자 분석을 의뢰했다. 동시에 재활용쓰레기 수거 지역 주변을 탐문하면서 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 있다.

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