경찰 호송 중 수갑 풀고 달아난 불법체류 외국인… 19시간 만에 합천서 검거

경찰 호송을 받으며 출입국사무소로 인계되는 과정에서 한쪽 수갑을 풀고 달아났던 불법체류 외국인이 도주 19시간여 만에 경찰에 붙잡혔다.

11일 경남경찰청에 따르면 경찰은 이날 오후 5시쯤 합천의 한 주택 내부 보일러실에 숨어 있던 스리랑카 국적 30대 A씨를 붙잡았다.

사진=연합뉴스

다시 경찰에 붙잡혔을 때 A씨는 도주했을 때와 같이 수갑 한쪽이 풀려 있었던 상태였다고 경찰은 설명했다.

A씨는 전날 오후 9시30분쯤 창원시 마산합포구 창원출입국사무소 주차장에서 달아났다.

그는 전날 합천에서 불법체류 혐의로 경찰에 붙잡힌 뒤 창원출입국사무소에서 인계되는 과정에서 한쪽 수갑을 푼 상태로 도주했다.

그가 어떻게 수갑을 풀었는지는 아직 구체적으로 확인되지 않는다.

A씨 호송 당시 경찰관 4명이 동행했고, 다른 불법체류 외국인 2명도 있었다.

A씨는 2019년 국내 체류가 만료된 상태였던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 도주 경위를 조사한 뒤 신병 처리 여부를 검토할 예정이다.

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