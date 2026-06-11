“건강·행복의 가치, 이웃과 같이…” 임영웅 정읍 팬클럽 성금 300만원 기탁

가수 임영웅을 응원하는 전북 정읍 지역 팬클럽이 이웃을 위한 따듯한 나눔을 이어갔다.

11일 정읍시에 따르면 ‘영웅시대 정읍무지개방’ 회원들이 임영웅의 36번째 생일(16일)을 기념해 지역 취약계층을 위한 성금 300만원을 시에 쾌척했다.

가수 임영웅을 응원하는 전북 정읍 지역 팬클럽 '영웅시대 정읍무지개방’ 회원들이 11일 정읍시청을 찾아 지역 취약계층을 위한 성금 300만원을 기탁한 뒤 이학수 시장과 포즈를 취하고 있다. 정읍시 제공

이번 성금 기탁은 회원들이 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위해 자발적으로 뜻을 모아 마련한 것으로, 2024년 시작된 나눔 활동에 동참한 이후 올해로 3년째 이어지고 있다. 회원들은 가수 생일을 기념하는 데 그치지 않고 매년 이웃돕기 성금을 전달하며 선한 영향력을 실천하고 있다.

정읍무지개방 관계자는 “가수의 생일을 더욱 뜻깊게 기념하고, 평소 주변에 따뜻한 위로와 ‘건행(건강하고 행복하세요)’을 전하는 임영웅의 뜻에 동참한 것”이라며 “작은 정성이지만 소외된 이웃들이 건강하게 여름을 보내는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다. 또 “앞으로도 지역 사회 취약계층 지원과 나눔 문화 확산을 위해 지속적인 사회공헌 활동에 힘을 보탤 것”이라고 덧붙였다.

이학수 정읍시장은 “선한 영향력으로 사랑과 나눔을 실천하는 팬들이야말로 진정한 영웅”이라며 “지역 사회에 대한 따뜻한 관심과 나눔에 감사드린다”고 말했다.

한편, 앞서 ‘영웅시대 광주전남’ 팬클럽도 전날 임영웅의 생일을 기념해 소아암 어린이를 위한 후원금 500만원과 히크만주머니 100개를 한국백혈병어린이재단에 기부해 선한 영향력을 전파했다.

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