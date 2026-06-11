한성숙, 재산 250억원 신고…주택 2채·오피스텔·주식 등 보유

한성숙 국무총리 후보자는 11일 국회에 제출된 인사청문 요청안에서 본인과 모친 명의 재산으로 총 253억9천10만6천원을 신고했다.



요청안에 따르면 현재 중소벤처기업부 장관인 한 후보자 본인 명의 재산은 부동산 30억6만648만원과 예금 103억2천387만원, 주식 20억6천583만원 등 250억882만원 규모다.

한성숙 국무총리 후보자가 지난 10일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 종로구 통의동 금융감독연수원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

지난해 말 기준 신고액(약 223억157만원) 대비 27억725만원 증가했다.



한 후보자는 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원)과 경기 양평군 양서면(6억3천만원) 단독주택 등 주택 두 채를 보유한 다주택자다.



경기 양주시 광사동 소재 단독주택 지분 10분의 1(697만원)도 가지고 있다.



지난해 재산 신고에 포함됐던 주택 중 서울 송파구 잠실동 아파트는 매각했으며, 이 과정에서 구매 20년 만에 약 30억원에 가까운 차익을 남긴 것으로 전해졌다.



주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억7천463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원)·제2종 근린생활시설(약 8억9천만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등도 소유하고 있다고 신고했다.



주식은 테슬라(약 12억9천457만원), 애플(약 4억2천만원), 팔란티어(약 1억2천15만원), 엔비디아(약 1억4천609만원) 등 해외 주식·상장지수펀드(ETF)가 주를 이뤘다.



이 밖에도 종로구 내수동 아파트 전세권(18억5천만원)과 국채(30억9천55만2천원), 사인 간 채권(3억4천500만원), 2011년식 기아 스포티지(1천995cc) 등을 신고했다.



한 후보자의 모친은 경기 양주시 광사동 토지(약 3억2천900만원)와 예금 등 총 3억8천128만3천원을 신고했다.



한 후보자는 포털사이트 엠파스의 검색서비스본부장으로 있던 2006년 정보통신망법 위반(음란물유포 등)으로 벌금 1천만원과 몰수형을 선고받았다.



이재명 대통령은 임명동의 요청사유서에서 한 후보자에 대해 "평범한 직장인에서 출발해 국내 대표 디지털 기업을 이끌어 온 리더로서 실용성과 혁신성을 겸비했다"며 "디지털 산업 변화와 대응에 대한 이해와 전문성도 갖추고 있다"고 평가했다.



이어 "급변하는 디지털 환경, 중동 지역의 지정학적 리스크, 글로벌 공급망 재편, K-양극화 문제 등 복합 위기와 이로 인한 사회 갈등과 지역 불균형 심화 등 다양한 구조적 과제를 해결해야 하는 시대적 소명을 부여받았다"고 강조했다.



한편 한 후보자는 지난해 중소벤처기업부 장관 지명 당시 문민정부 이후 가장 많은 재산을 신고한 장관 후보자로 이름을 올렸다.



한 후보자는 당시 행사하지 않은 네이버 스톡옵션(주식매수선택권) 평가액을 포함, 총 440억9천415억원을 신고했다.

<연합>

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