쿠팡에 6247억 ‘역대 최대 과징금’ 때렸다

약 3756만명의 개인정보를 유출하고 회원들의 온라인 활동기록을 무단 수집한 쿠팡에 과징금 약 6247억원이 부과됐다. 단일 개인정보 유출사고에 부과된 과징금 중 역대 최대치다. 정부는 또 쿠팡이 자료 폐기 등 조사를 방해한 데 대해 수사기관에 고발하기로 했다.



개인정보보호위원회는 10일 정부서울청사에서 전체회의를 열어 쿠팡의 개인정보 안전조치 의무 위반행위 제재안을 심의한 결과 과징금 4235억7500만원을, 1100만명이 넘는 회원들의 온라인 활동을 무단 수집한 행위 등에는 2011억600만원을 부과하기로 의결했다고 11일 밝혔다. 쿠팡은 개인정보 유출 통지 및 파기 의무 위반 등의 이유로 과태료 1680만원도 부과받았다.

개인정보보호위원회가 11일 3천750만명의 개인정보를 유출하고, 법적 근거 없이 회원들의 온라인 활동기록을 무단 수집한 쿠팡에 과징금 총 6천246억원을 부과했다. 단일 개인정보 유출 사고에 내린 과징금 규모로는 역대 최대치로, 한 기업의 여러 위반행위에 부과한 과징금 규모로도 가장 많다. 사진은 이날 서울 쿠팡 본사 모습. 연합

개인정보위는 “쿠팡 ‘회원’ 계정 기준 3322만2472명과 휴대전화 번호 기준 최소 433만8368명의 ‘회원이 아닌 정보 주체’ 등 3756만840명의 개인정보가 유출됐다”며 “고도의 해킹이 아닌 쿠팡의 기본적인 안전 관리 체계 미비 및 관리 소홀로 인한 사고”라고 결론 내렸다. 이는 올해 2월 과학기술정보통신부의 민관합동조사단이 내놓은 개인정보 유출 규모(3367만명)보다 약 400만명 더 많은 것이다.



쿠팡의 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 2023년 9월∼2024년 2월 물류센터에 근무한 이력이 없는 경찰청 출입 기자단 71명의 명단을 무단 수집해 ‘허위 사실 유포’를 이유로 취업 제한 대상자로 관리한 사실 등이 적발돼 과징금 2억4800만원을 별도로 부과받았다. CFS 측은 기자들의 물류센터 위장 취업 보도와 관련해 사업장 안전을 위한 조치였다고 개인정보위에 소명했다.



쿠팡은 개인정보위 발표 직후 입장문을 내고 “유출사고 관련 2차 피해를 방지하기 위한 선제적 조치와 명확한 사실관계에 근거한 설명이 개인정보위 결정에 충분히 반영되지 못한 점을 유감스럽게 생각한다”며 “개인정보위에서 공식 의결서를 수령한 뒤 법적 절차를 통해 사실관계가 명확히 규명되길 기대한다”고 밝혔다.

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