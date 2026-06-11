‘꿈의 암 치료’ 아산병원 중입자 치료센터 첫 삽

‘꿈의 암 치료’로 불리는 중입자치료를 위한 국내 최대 규모 센터가 서울아산병원에 건립된다.



서울아산병원은 11일 서울 송파구에 위치한 병원에서 2031년 가동을 목표로 중입자치료센터 착공식을 열고 본격적인 건립에 들어갔다.



센터는 연면적 3만9502㎡(약 1만1949평) 규모로 지하 3층, 지상 9층 등 총 12층 건물로 지어진다. 국내 중입자치료센터 중 최대 규모로 회전형 치료기 2대와 고정형 치료기 1대 등 최고 사양의 장비가 들어설 예정이다.



이번에 도입되는 중입자치료기는 기존 치료기보다 중입자 빔 조사 범위가 넓고 선량률이 높아 단시간에 넓은 범위를 치료할 수 있다는 게 특징이다.

정몽준 아산재단 이사장은 “1977년 선친이신 정주영 설립자님이 아산재단을 만드실 때와는 달리 오늘날 무의촌(의사·의료기관이 없는 지역)은 사실상 사라졌지만, 여전히 난치성 질환으로 고통 받는 환자들이 많다”며 “새로운 치료 기회를 기다리는 난치성 암환자들에게 희망이 될 중입자치료기 도입은 선친의 뜻을 이어가는 일이라고 생각한다”고 말했다.



박승일 서울아산병원장도 “중입자치료는 방사선치료 가운데 가장 효과가 뛰어난 치료법 중 하나로, 장기간의 공사와 대규모 투자가 필요함에도 최고 수준의 암 치료를 위해 도입을 결정했다”며 “암환자들의 치료 성과를 높이는 것은 물론 서울아산병원의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.



한편 서울아산병원은 국내 암환자 8명 중 1명꼴인 연간 106만명의 암환자를 진료하고 있다.

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