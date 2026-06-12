[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 12일 (금요일) 80년생, 도전에 인색하면 발전이 없다

96년생 늘 하던 대로 해나간다면 아무런 걱정이 없다. 84년생 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라. 72년생 옳고 그름을 혼자 판단은 무리다. 60년생 금전손실을 유발할 수 있다. 48년생 허니문은 끝났지만 로맨스는 계속된다. 36년생 마지막이라는 단어는 사용하지 말자.

97년생 여러 가지로 손실이 있으니 잘 생각해보라. 85년생 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라. 73년생 반복 속에서 단단한 뿌리를 내린다. 61년생 서류상 보충하는데 주력하라. 49년생 금전관계는 김,박씨로 해결된다. 37년생 만찬을 앞에 두고 마음이 편치않다.

98년생 손해를 보게될 수 있다는 점을 기억하라. 86년생 어리석은 행동은 자제해야 탈이 없다. 74년생 많고 적음에 민감하지 말자. 62년생 자기중심적인 생각을 버리자. 50년생 전업이나 창업에 대한 욕구가 강해진다. 38년생 사촌이 땅을 사면 함께 기뻐하자.

99년생 덕담이 들려오니 기분 좋은 운세다. 87년생 보완할 일은 즉시 처리해라. 75년생 능력을 인정받지만 구설이 분분하다. 63년생 침체기에 접어드는 운세니 분발하자. 51년생 가족 간에 불협화음이 발생한다. 39년생 마음이 편치 않고 일도 자꾸 막힌다.

00년생 매매운은 서남방에서 오는 사람이 덕이 된다. 88년생 사업적인 부분은 나누어서 해결하라. 76년생 상사로부터 신임 받고 재운도 따른다. 64년생 현실의 뒷안길에는 곡길이 있다. 52년생 한번 내린 결정을 그대로 가자. 40년생 활기차게 달리는 종마의 기상이다. 28년생 마음의 고통은 잊어버리는 것이 좋다.

01년생 사람의 노동에 진정한 행복이 있다. 89년생 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다. 77년생 마무리는 새롭게 시작하는것 보다 중요함. 65년생 능력을 인정받아 승진하는 운이다. 53년생 부모와 자식간의 즐거운 운이다. 41년생 재물에 대한 지나친 애착은 금물. 29년생 한번쯤 깊이 있게 생각해 보라.

02년생 신문 정보지에서 취업이나 대출이 성사된다. 90년생 출발점보다 방향이 관건이다. 78년생 우물가에서 숭늉을 찾지 말자. 66년생 상황판단이 희미한 운이다. 54년생 실속 없는 일에 시간낭비한다. 42년생 입이 가벼우면 구설이 따른다. 30년생 지체한다고 묘책이 생기는 것은 아니다.

03년생 신의와 의리를 가장 소중하게 간직하라. 91년생 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다. 79년생 일에 꾸준히 정성을 다하자. 67년생 광고나 선전물에 효과가 크다. 55년생 증권,투자권에는 시기상조다. 43년생 무엇이건 적당하면 몸에 좋은 법이다. 31년생 제대로 파악하지 못하면 불시에 당한다.

04년생 남의말을 한귀로 듣고 한귀로 흐르버려라. 92년생 대립이 발생하기 전에 조치를 취하라. 80년생 도전하는 것에 인색해서는 발전이 없다. 68년생 유흥비로 출비가 많아진다. 56년생 옛 이성을 만날수 있다. 44년생 사소한 실수 때문에 일이 꼬인다. 32년생 붙잡고 늘어진다고 손에 머무는 것은 아니다.

05년생 소개나 중매에 즐거운 일이 나타난다. 93년생 감정적인 일에는 관여하지 마라. 81년생 한번의 만남으로 인연이 된다. 69년생 실물수 관재수를 조심하자. 57년생 소탐하다 대실을 하는 운이다. 45년생 노랫소리가 여러모로 흥겹다. 33년생 말로 인한 구설수를 조심하라.

06년생 무리하고 욕심을 너무 부리면 코가 깨어진다. 94년생 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라. 82년생 자신이 소임을 다하는데 노력하자. 70년생 현실적인 부분을 인정하자. 58년생 무리수를 두기보다는 잠시 간망하자. 46년생 여성은 멀리 움직이면 불리하다. 34년생 표출할 수 있는 용기를 갖고 부딪쳐라.

95년생 솔선수범하는 자세로 맡은 일에 충실하라. 83년생 외적인 성장보다 내실에 신경쓰자. 71년생 서남방에서 좋은 통신이 온다. 59년생 부부간에 적은 갈등이 나타난다. 47년생 일어설 때와 앉을 때를 구별하자. 35년생 있다고 해서 항상 불행한 것은 아니다.

백운철학원

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