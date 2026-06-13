[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 13일 (토요일) 50년생, 지하철에서 실물수를 조심하자

96년생 작은 것에 만족하는 것이 좋겠다. 84년생 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다. 72년생 여성은 즉흥적인 행동을 삼가하자. 60년생 감정으로 경솔한 행동은 자제하자. 48년생 마음속에 담아두었던 응어리가 풀린다. 36년생 변덕스러운 사람은 멀리하자.

97년생 자애로운 마음으로 감싸안는 것이 효과적이다. 85년생 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라. 73년생 진로관계를 빨리 결정하는 것이 좋다. 61년생 변경이 잦으면 신뢰를 잃는다. 49년생 사사로운 정에 집착하지 말자. 37년생 자신을 한번 되돌아 보자.

98년생 서두르지 말고 천천히 움직일 것. 86년생 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다. 74년생 이성 선택은 장점부터 먼저 살펴라. 62년생 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법이다. 50년생 지하철에서 실물수를 조심하자. 38년생 독선과 아집 때문에 건강을 해친다.

99년생 특이한 것만 챙기는 행동이 때로는 득이 된다. 87년생 임기응변에 능하면 위기를 기회로 삼는다. 75년생 능력 밖의 것을 탐하지 말자. 63년생 장래의 큰 일을위해 한우물을 파자. 51년생 금전거래와 보증을 조심하자. 39년생 애매한 사안에는 관여치 말자.

00년생 신문 정보지에서 매매 전세임대가 이루워진다. 88년생 규모를 줄이는 것만이 상책이 아니다. 76년생 부단한 노력만이 능력을 증가시킨다. 64년생 금전관계가 긴박해 진다. 52년생 협력을 구하려면 최대한 예의가 필요하다. 40년생 건강에 이상이 올 수 있다. 28년생 중간에 포기하지 말라. 기대가 된다.

01년생 프리렌스 세일즈맨은 성과가 좋다. 89년생 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라. 77년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 65년생 전문직 종사자는 능력을 인정받는다. 53년생 과다한 욕구를 자제하자. 41년생 돌고 도는 것이 세상의 이치다. 29년생 자신에게 득보다 실을 더 많이 안겨준다.

02년생 방향은 남북방이 길하고,김씨 박씨,오씨가 도운다. 90년생 순간적인 결정이 일진을 크게 좌우한다. 78년생 순리를 따르는 것이 덕이온다. 66년생 송사에 연루되면 매우 불리하다. 54년생 경제적인 여유가 어렵게 된다. 42년생 자손에게 재산을 분배할 시점이다. 30년생 현실적인 방법을 강구하는 것이 좋다.

03년생 직업과 관련하여 좋은소식이나 통신을 듣는 날이다. 91년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 79년생 내가 하고있는 일에 변동하지 말자. 67년생 문서처리는 꼼꼼하게 처리하자. 55년생 평소 생각대로 일을 착수하자. 43년생 일은 여러 가지로 매우 복잡하다. 31년생 예상외의 금전 지출이 많아진다.

04년생 대출이나 매매는 서북방이 좋고,윗사람의 덕을 본다. 92년생 여성은 조신한 모습으로 다가서라. 80년생 직장변동은 시기가 아니다. 68년생 활동적인 방향으로 목표를 정하자. 56년생 늦다고 생각할 때가 이르다. 44년생 굴러가는 공을 손으로 잡자. 32년생 대가를 바라는 것은 그릇된 욕망이다.

05년생 중요한 약속은 오전이 하면 의외로 일이 순조롭다. 93년생 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라. 81년생 노력한 것 이상의 성과가 나타난다. 69년생 미흡한 결과로 인해 심신이 피곤하다. 57년생 논쟁는 적당한 선에서 끝내자. 45년생 청탁이라도 거절하는 것이 유익하다. 33년생 일에 당연지사니 순리를 따르고 흐름을 타라.

06년생 너무 맑은 물에는 고기가 없다. 94년생 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 82년생 때와 장소에 따라 적절히 소비하자. 70년생 현재일은 계속적인 노력이 필요하다. 58년생 귀인을 만나다가 놓치는 운이다. 46년생 몸에 좋은 것도 과다복용은 금물이다. 34년생 감당하지 못할 거라면 애초에 시작을 말라.

95년생 급진적인 변화에 적응하기가 쉽지 않다. 83년생 외국진출의 소식이 들려온다. 71년생 지금은 실리를 추구하는 것이 좋다. 59년생 동방으로 이동하는 것은 삼가라. 47년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다. 35년생 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다.

백운철학원

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