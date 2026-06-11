트럼프 “이란에 토마호크 49발 때렸다”… 종전안 서명 압박

미국과 이란이 호르무즈해협 일대에서 이틀째 무력 공방을 주고받으면서 긴장이 고조되고 있다. 지난 4월8일 휴전 이후 최대 무력 충돌 상황이다. 미국은 이란에 협상 타결을 압박하기 위해 공격 수위를 끌어올리고, 이란은 미국에 끌려갈 수 없다며 맞서고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

10일(현지시간) 폭스뉴스에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 전화 인터뷰에서 49발의 토마호크 미사일을 동원해 이란 수도 테헤란 근교 등의 목표물을 타격했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “우리가 오늘 밤 그들(이란)을 매우 강하게 타격했다”며 “미군의 공격 목표물 중 일부는 이란 수도 테헤란에서 40마일(약 65㎞) 떨어진 가까운 곳에 있었고, 또 다른 목표물 일부는 페르시아만에 접한 이란 서부 해안 지역에 있었다”고 말했다.



미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X)를 통해 “미 동부시간으로 오늘 오후 5시15분(한국시간 11일 오전 6시15분) 이란 내 여러 목표물을 대상으로 추가적인 자위적 공격을 개시했다”며 “미군은 이란의 부당하고 지속적인 공격에 대응해 지역 해역을 통과하는 미군과 국제 상선에 위협을 가하는 이란 목표물에 정밀 유도 무기를 발사했다”고 공개했다.

몇 시간 뒤 “이란 전역에 있는 군사 감시 자산과 통신 시스템, 방공 기지를 대상으로 공습을 완료했다”고 밝혔다. 이란 매체들은 이날 새벽 남부 미나브와 시리크, 해협 인근 키슘섬과 키시섬, 수도 테헤란 서부 알보르즈·카라지 등에서 폭발음이 감지됐으며, 이란 최대 정유시설인 아살루예 석유화학단지에서도 방공망이 가동됐다고 보도했다.

이에 대한 보복으로 이란은 유조선과 상선을 포함한 모든 선박의 통항을 금지하겠다고 못 박았다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 “해협 통과를 시도하는 모든 선박은 발포 표적이 될 것”이라고 밝혔다. 이란 반관영 타스님통신은 이날 ‘불법적으로’ 통항을 시도하며 통항 금지 조치를 위반한 선박 두 척에 실제 발포가 이뤄졌다고 보도했다. 다만 미 중부사령부는 해협 봉쇄 주장은 사실이 아니라고 반박했다.

10일(현지시간) 호르무즈해협에 배치된 미 해군 구축함 마이클 머피호(DDG 112)가 토마호크 미사일을 발사하고 있다. 미 중부사령부는 이날 해당 영상을 공개하면서 “이란 내 군사 목표물에 대한 자위권 차원의 공습을 완료했다”고 밝혔다. 미 중부사령부 엑스(X) 캡처, 로이터연합

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 또 바레인과 요르단, 이라크 등 중동 지역 미군기지 18곳을 공격했다고 밝혔다. 미사일은 해당국 방공망에 대부분 요격된 것으로 알려졌다. 쿠웨이트는 이란의 공격에 대응해 영공을 일시 폐쇄했다.



미국과 이란은 지난 8일 이란의 드론 공격으로 미 육군 아파치 헬리콥터가 격추된 후 공격을 주고받으며 교전을 이어가고 있다.



미국은 이란에 협상 타결을 압박하기 위한 수단으로 이를 활용하고 있다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 만약 이란이 미국 협상팀이 제시한 합의안에 서명하지 않으면 “우리는 내일 밤 그들을 폭격해 박살 낼 것”이라고 경고했다. 또 자신이 직접 이란 당국자와 통화했으며 이란 당국자가 자신에게 공습 중단을 요청했다고 말했다. 다만 이란 관영매체는 트럼프 대통령과 자국 당국자 간 대화가 없었다고 부인했다. 피트 헤그세스 국방장관은 플로리다 탬파를 방문한 자리에서 기자들을 만나 “우리가 폭탄으로 협상해야 한다면, 폭탄으로 협상할 것”이라고 말했다.



이란은 군사적 태세가 더욱 공격적으로 변하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “미국·이스라엘에 대한 억지력을 회복하려는 지도부 의도와 내부 강경파들의 요구가 맞물린 결과”라며 “전면전을 피하는 범위 안에서 강경 대응에 나서는 위험한 행보”라고 짚었다.



블룸버그 이코노믹스의 이란 전문가 디나 에스판디아리는 “양측 모두 원치 않는 조건의 합의로 물러서는 모습을 보이지 않기 위해 저강도 소모전을 이어가고 있다”며 “어느 쪽도 전쟁을 계속하고 싶어 하지는 않지만, 양측 모두 전쟁을 계속할 준비가 돼 있는 것으로 보인다”고 말했다.

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