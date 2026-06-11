이번에도 맞으면 ‘소름’…점쟁이 푸마가 한국을 ‘콕’ 찝었다고? [월드컵]

문어가 맞히고, 고양이가 찍더니 이번엔 푸마다. 월드컵이 다가올 때마다 반복되는 ‘동물 예언’이 또다시 등장했다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 다가올 때마다 반복되는 이른바 ‘동물 예언자’들이 다시 등장하면서, 스포츠 이벤트를 둘러싼 콘텐츠 소비 방식도 함께 진화하는 모습이다.

11일(현지시간) 데일리 멕시코 등 현지 매체와 외신에 따르면, 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 멕시코 과달라하라 동물원의 푸마 ‘물룩’이 한국 축구대표팀의 첫 경기 승리를 점쳤다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

동물원에서 진행된 이번 이벤트에서 물룩은 한국과 체코 유니폼 사이에 놓인 공을 한국 쪽으로 옮긴 것으로 알려졌다. 단순한 행동이지만, 해석은 곧바로 ‘한국 승리 예측’으로 이어졌다.

같은 이벤트에서 한국과 멕시코전 예측은 ‘무승부’로 해석됐다. 카피바라들이 양쪽 먹이를 모두 먹어 치우면서 승패를 가리지 못했다는 이유에서다. 동물원 관계자는 “진지한 예측이 아니라 월드컵 분위기를 즐기기 위한 참여형 이벤트”라고 설명했다.

이 같은 ‘동물 예측 콘텐츠’는 사실 월드컵 시즌마다 반복되는 익숙한 장면이다. 가장 상징적인 사례는 2010 남아프리카공화국 월드컵 당시 독일 오버하우젠 해양생물센터의 문어 ‘파울’이다. 파울은 독일 대표팀 경기 결과를 잇달아 맞힌 데 이어 결승전까지 예측에 성공하면서 전 세계적인 화제를 모았다. 단순히 두 개의 먹이 상자 중 하나를 선택하는 방식이었지만, 결과가 반복적으로 맞아떨어지면서 ‘예언 문어’라는 별칭이 붙었다.

2018 러시아 월드컵에서도 비슷한 흐름이 이어졌다. 상트페테르부르크 에르미타주 박물관의 고양이 ‘아킬레스’가 개막전 승자를 맞히며 관심을 끌었고, 일본에서는 문어가 조별리그 결과를 일부 적중했다는 보도가 나오며 다시 한 번 ‘동물 점쟁이’ 서사가 확산됐다.

흥미로운 점은 이러한 현상이 더 이상 단순한 우연이나 해프닝으로 소비되지 않는다는 점이다. 월드컵이라는 초대형 글로벌 이벤트가 만들어내는 미디어 환경 속에서 ‘동물 예측’은 하나의 정형화된 콘텐츠 포맷으로 자리 잡았다. 규칙은 단순하다. 이해하기 쉬운 구조, 즉각적인 결과 확인, 그리고 국가 간 대결이라는 감정적 요소다. 복잡한 설명 없이도 직관적으로 이해되고 쉽게 공유될 수 있어 확산 속도가 빠른 콘텐츠다.

특히 사회관계망서비스(SNS) 중심의 스포츠 소비 환경에서는 이러한 ‘가벼운 서사’가 더욱 빠르게 확산된다. 실제 경기 분석이나 전력 비교보다, 동물이 특정 국가를 선택하는 짧은 영상 한 컷이 더 강한 확산력을 가지는 경우도 많다. 결과적으로 동물 예측 콘텐츠는 스포츠 정보라기보다는, 스포츠를 둘러싼 참여형 엔터테인먼트에 가깝다.

한편, 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 12일 오전 11시 체코와 월드컵 A조 조별리그 첫 경기를 치른다. 19일 오전 10시에는 멕시코, 오는 25일 오전 10시에는 남아프리카공화국과 승부를 겨룬다.

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