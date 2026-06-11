'오락가락' 코스피, 0.4% 오른 7,763…코스닥 4.7% 급등

코스피는 11일 종일 상승 및 하락 전환을 반복하며 '오락가락' 행보를 보인 끝에 소폭 상승으로 마감했다.



이날 코스피는 전날보다 33.13포인트(0.43%) 오른 7,763.95로 마감했다.

11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 종가가 표시되고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 221.20포인트(2.86%) 내린 7,509.62로 출발해 장초반 7,394.46(-4.35%)까지 밀려 7,400선을 내주기도 했다.



이후 낙폭을 회복하더니 상승전환해 장중 7,800선을 터치했다. 하지만 그 뒤로도 코스피는 장중 상승과 하락을 왕복하더니, 결국 강보합으로 마감했다.



코스닥 지수는 전날보다 45.30포인트(4.76%) 오른 996.93으로 마감했다.



지수는 14.46포인트(1.52%) 내린 937.17로 개장했지만, 상승전환해 장중 한때 997.11포인트(4.78%)까지 치솟아 '천스닥'을 코앞에 뒀다.



오후 들어 지수가 오름폭을 가파르게 키우자 코스닥 시장에는 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 지난 9일 이후 이틀 만에 발동되기도 했다.

<연합>

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