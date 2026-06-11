최현덕 남양주시장 당선인, 국토부 방문… “교통망 확충” 요청

최현덕 남양주시장 당선인이 ‘시민주권위원회’ 인수위원 인선 직후 첫 공식 일정으로 국토교통부를 찾아 교통망 확충과 도시 발전을 위한 현안 해결에 나섰다.

최현덕 남양주시장 당선인(오른쪽)이 김이탁 국토교통부 제1차관(왼쪽)에게 남양주시 현안사항 건의서를 전달했다. 남양주시 제공

최 당선인은 11일 서울 중구 국토개발전시관에서 김이탁 국토교통부 제1차관을 만나 남양주시 주요 교통·도시 현안에 대해 논의했다. 그는 교통 분야 현안으로 △별내선(지하철 8호선) 연장 광역철도사업 예비타당성조사 신청 △제6차 국도·국지도 건설계획 반영(국도 46호선·국지도 86호선·국지도 98호선) △강동하남남양주선 연장사업 추진 △제5차 광역교통시행계획 내 지하철 3·6·8호선 연장사업 반영 등을 건의하며 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

또 도시 분야에서는 훼손지 복구사업의 공원시설률 상향과 양정역세권 도시개발사업에 대한 남양주도시공사 참여 필요성을 설명하고 제도적 지원 방안을 협의했다.

최현덕 남양주시장 당선인(오른쪽)이 김이탁 국토교통부 제1차관(왼쪽)에게 남양주시의 현안사항을 설명하고 있다. 남양주시 제공

최 당선인은 “남양주의 가장 시급한 과제 가운데 하나는 교통 문제 해결”이라며 “시민들이 출퇴근과 이동에 허비하는 시간을 줄이고 보다 편리하고 쾌적한 도시 환경을 만들기 위해 정부와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

이어 “남양주 발전을 위해서는 중앙정부와 국회와의 소통이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 정부 부처와 국회, 관계 기관을 직접 찾아 주요 현안을 설명하고 지원을 이끌어내는 발로 뛰는 행정을 펼치겠다”고 밝혔다.

한편 최 당선인은 향후 교통·일자리·도시·경제·복지 등 주요 현안 해결을 위해 중앙정부와 관계 기관 협의를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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