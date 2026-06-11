빅뱅, 9년 만의 월드투어 8월 고양서 출발

2세대 대표 K-팝 그룹 '빅뱅(BIGBANG)'이 데뷔 20주년을 맞아 도는 새 월드투어 일정을 확정했다.

11일 팀 매니지먼트사 YG엔터테인먼트에 따르면, 빅뱅은 오는 8월 21∼23일 경기 고양 고양종합운동장 주경기장에서 '빅뱅 2026 월드 투어' 포문을 연다.

빅뱅 '2026 코첼라' 2주차. 유튜브 캡처

빅뱅은 총 18개 도시, 31회차 공연한다. 고양, 오클랜드, 이스트 러더퍼드, 파리, 런던, 타이베이, 싱가포르, 하노이, 시드니, 방콕, 홍콩, 오사카, 나고야, 도쿄, 후쿠오카, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 가오슝 등 세계 주요 도시를 순회한다. 북미, 유럽, 오세아니아, 일본, 아시아 등 내년 2월까지 글로벌 전역으로 투어를 이어간다.

특히 고양종합운동장을 비롯 메트라이프 스타디움, 스타드 드 프랑스, 토트넘 홋스퍼 스타디움, 가오슝 내셔널 스타디움, 타이베이 돔, 도쿄 돔, 교세라 돔 오사카, 페이페이돔 후쿠오카 등 스타디움 및 돔급 공연장으로 구성했다.

이들의 투어는 2017년 고척스카이돔 등에서 공연한 투어 '라스트 댄스' 이후 무려 9년 만이다.

YG는 "오랜 시간 기다려주신 팬 여러분의 기대에 부응하고자 규모와 완성도 모든 면에서 심혈을 기울여 준비하고 있다"며 "추후 추가 개최 지역도 순차 공개될 예정"이라고 전했다.

2006년 데뷔한 빅뱅은 이번 해에 성인식을 치르고 있다. '거짓말', '마지막 인사', '하루하루', '판타스틱 베이비(FANTASTIC BABY)', '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' 등 무수히 많은 히트곡을 배출했다. 지드래곤을 중심으로 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여하며 '프로듀싱돌'의 문을 열었다는 평을 듣는다. 5인으로 출발했지만, 현재 지드래곤, 태양, 대성 3인이 완전체다. 지난 4월 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival) 아웃도어 시어터 무대에 올라 주목 받았다.

빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 월드투어를 비롯 다양한 프로젝트를 전개한다. 그 일환으로 팬 참여형 이벤트 '스틸 얼라이브(STILL ALIVE)'도 진행된다. 빅뱅과 함께한 추억이 담긴 응원봉, 콘서트 티켓 등 소장 아이템을 인증하고 사연을 공유하는 방식이다. 오는 21일까지 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지 내 빅뱅 공식 커뮤니티를 통해 참여가 가능하다.

<뉴시스>

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