與최고위원 경선도 계파 대결…'정권은 짧다' 鄭발언 후폭풍도

더불어민주당의 차기 지도부를 뽑는 8월 전당대회를 두 달여 앞둔 11일 당내 계파 대결 양상이 뚜렷해지고 있다.



정청래 대표와 김민석 국무총리의 당권 경쟁이 예상되는 가운데 친청(친정청래)계 당권파와 친명(친이재명)계 비당권파 인사들도 최고위원 자리를 놓고 치열한 경쟁을 예고하고 있어서다.



민주당은 8월 17일 대전에서 전당대회를 열어 당 대표에 더해 최고위원 5명을 선출한다.

김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식이 끝난 뒤 대화하고 있다. 연합뉴스

친청계에서는 현 최고위원인 이성윤 의원의 재도전과 정 대표 비서실장인 한민수 의원의 최고위원 경선 출마가 거론된다.



최민희 의원과 임오경 의원도 친청계 후보로 이름이 오르내린다.



친명계에서는 김승원·민병덕·박성준·이건태·정준호·정진욱 의원과 김용 전 민주연구원 부원장 등의 출마 가능성이 자천·타천으로 제기된다.



계파색이 옅지만, 비당권파에 가깝다고 평가받는 김영호·백혜련 의원도 최고위원 경선에 출마할 수 있다는 관측이 나온다.



당 전략기획위원장인 이연희 의원도 최고위원 선거 출마를 고심 중인 것으로 전해졌다.



하마평에 오른 후보군의 면면을 보면 최고위원 경선이 각각 정 대표와 김 총리의 러닝메이트 후보들 간 경쟁으로 흐를 공산이 크다.



최고위원 경선까지 계파 대결 조짐이 보이는 것은 6·3 지방선거 이후 더욱 분화한 당내 권력 지형과 맞닿아 있다는 분석이 나온다.



애초 지방선거 전 강성 당원들의 지지를 받는 정 대표의 연임 가능성이 크다는 관측이 일각에서 나왔지만, 서울시장 선거에서 민주당이 패배하면서 '정청래 대표 책임론'이 급부상했다.



지방선거 전 검찰개혁 추진과 조국혁신당과의 합당 문제 등을 두고 친청계와 부딪혔던 비당권파는 미완의 선거 승리의 책임을 정 대표에게 묻고 있다.



여기에 이재명 대통령의 '국민 경고' 지선 평가 후 나온 "국민은 영원하고 정권은 짧다"는 정 대표 발언이 당내 갈등에 기름을 부은 형국이 됐다.

더불어민주당 정청래 대표가 11일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

당내 일각에선 '정권은 짧다'는 정 대표 발언이 '이재명 정권'을 겨냥한 것이냐는 지적 속에 여당 대표로서 부적절했다는 비판이 쏟아지고 있다.



이 대통령 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 CBS 라디오에서 "정말 대단한 실언"이라며 "민주당 대표직은 유지하면서 정권은 짧다고 하는 것은 어불성설"이라고 말했다.



문진석 의원은 페이스북에서 "집권 여당 대표 언어로는 매우 부적절하다"며 "우리 당의 미래가 심히 걱정된다"고 꼬집었다.



친명계 한 의원은 연합뉴스와 통화에서 "정 대표가 선을 넘었다"며 "정권이 영원하기를 바라는 것이 정상인 여당 대표가 대통령 협박 수준의 발언을 했다"고 지적했다.



반면 원론적 발언이라며 정 대표를 옹호하는 목소리도 있다.



박균택 의원은 KBS 라디오에서 "설마 대통령과 현 정부를 겨냥해 그런 말을 했을 것으로 믿지 않는다"며 "아마 민심을 보고 정치를 해야 한다는 원론적인 얘기를 한 것으로 본다"고 말했다.



정 대표와 가까운 한 인사는 통화에서 "정권은 짧다가 아닌 국민은 영원하다가 중요한 내용"이라며 "우리 당이 자만하지 말라는 뜻"이라고 강조했다.



정 대표는 친명계의 공세를 의식한 듯 이날 국회에서 열린 의원총회 모두발언에서 이 대통령을 집중적으로 부각하는 모습을 보였다.



정 대표는 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 대명제 앞에서 이 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째로 단결, 둘째로 단결, 셋째로 단결"이라며 "늘 그래왔듯이 당·정·청은 원팀, 원보이스다. 여러분 함께해 주시기를 바란다"고 강조했다.



비공개 의총에선 지방선거 경선 공정성, 선거 책임론 등 정 대표를 겨냥한 발언들이 나온 것으로 알려졌다.



한 의원은 통화에서 "정 대표가 전당대회에 나오려면 오늘 사퇴해야 한다는 의원들이 지적이 있었다"며 "호남 경선 과정의 공정성 문제를 지적한 발언도 나왔다"고 설명했다.

<연합>

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