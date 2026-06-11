"당신의 소중한 0표"…'광고천재' 이제석 선관위 앞 날선 풍자

'광고천재'로 불리는 이제석씨가 11일 과천 중앙선거관리위원회 앞에서 투표용지 부족 사태를 풍자하는 기습 퍼포먼스를 펼쳤다.



'이제석 광고연구소' 대표로 공익광고 전문가인 이씨는 이날 오전 선관위의 대표 캐치프레이즈인 '민주주의 꽃은 선거입니다'를 비틀어 '민주주의 꽃은 매진입니다'라는 현수막을 중앙선관위 앞에 내걸었다.

이제석 광고연구소 제공.

또 '당신의 소중한 0표'라고 적힌 투표함에 손을 뻗는 포스터도 펼쳐들었다. 투표용지를 쥐고 있어야 할 손에는 아무것도 들려있지 않았다.



중앙선관위 관계자는 즉각 퍼포먼스를 제지하고 현수막을 뗐다.



이씨는 포스터를 온라인에 무료 배포하고, 실제 출력물은 중앙선관위에 우편으로 별도 발송하겠다고 밝혔다.

이제석 광고연구소 제공.

아울러 청년 광고인을 대상으로 이번 사태를 풍자하는 '선관위 홍보 포스터 공모전'을 열어 최우수작을 선관위에 추가로 보낼 계획이다.



이씨는 연합뉴스와의 통화에서 "투표는 국민적 시스템의 근간에 대한 신뢰인데 어느 순간 마른하늘에 날벼락이 치듯 투표지가 없었다"며 "이 황당함을 어떻게 표현할까 하다가 포스터를 재능 기부로 만들었다"고 말했다.

<연합>

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