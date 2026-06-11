의정부 민선9기 인수위 출범… 김원기 "재정·일자리·반환공여지 해법 찾겠다"

김원기 의정부시장 당선인이 재정 악화와 교통난, 반환공여지 개발 등 지역 현안 해결을 위한 민선 9기 준비에 돌입했다. 김 당선인은 11일 시민주권 인수위원회를 출범시키고 시정 인수 절차를 시작했다.

김원기 의정부시장 당선인이 11일 의정부시청 별관 인재양성교육관에서 열린 ‘시민주권 인수위원회’ 출범식에서 인사말을 하고 있다. 이하늘기자

이날 의정부시청 별관 인재양성교육관에서 출범한 인수위원회는 민선 9기 시정 비전 수립과 조직 진단, 주요 공약 실행계획 검토, 재정 여건 분석 등을 맡는다. 특히 재정 악화와 교통 문제, 반환공여지 개발 등 의정부의 핵심 현안에 대한 해법 마련에 집중할 계획이다.

김원기 당선인은 출범식에서 “시민의 뜻을 최우선으로 삼고 실용과 통합의 민선 9기를 열겠다”며 “민선 9기 시정은 화려한 구호나 정쟁을 지양하고 시민들이 삶 속에서 실제 변화를 체감할 수 있는 실용주의 시정을 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “현재 의정부는 세수 감소에 따른 재정 악화와 출퇴근 교통 문제, 구도심과 신도시 간 균형발전 등 해결해야 할 과제가 산적해 있다”며 “인수위원회가 실천 가능하고 정교한 정책 로드맵을 완성해 달라”고 당부했다.

김원기 의정부시장 당선인의 민선 9기 ‘시민주권 인수위원회’가 11일 의정부시청 별관 인재양성교육관에서 출범했다. 이하늘기자

인수위원장을 맡은 이재준 전 고양시장은 “의정부가 직면한 가장 큰 과제는 재정과 일자리, 미군 반환공여지 문제”라며 “인수위원회 활동은 짧은 기간이지만 시민의 삶이 나아지고 의정부가 발전할 수 있는 방안을 최대한 담아내겠다”고 밝혔다.

그러면서 “미군 반환공여지 문제는 도의원 시절부터 오랜 시간 관심을 가져온 사안인 만큼 임기 내 가시적인 성과를 낼 수 있도록 힘을 보태겠다”며 “김 당선인의 정치 철학과 행정 비전을 인수 과정에 충실히 반영하겠다”고 말했다.

‘시민주권 인수위원회’는 교통·건설·안전, 경제·행정·환경·기획, 문화·복지·교육·체육 등 3개 분과 15명으로 구성됐다.

이날 현판 제막식과 시민 약속함 퍼포먼스를 진행하며 공식 활동을 시작했다.

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