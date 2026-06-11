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정청래 “국민 영원하고 정권 짧아” 김용 “장동혁인줄”

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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6·3 지방선거 패배로 규정하며
“정 대표의 진정한 사과 필요”
전대서 최고위원 출마 저울질

이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 “국민은 영원하고 정권은 짧다”는 정청래 대표의 발언에 대해 11일 “국민의힘 장동혁 대표의 정치적 레토릭(수사) 아닌가 했는데 우리 당대표 입에서 나왔다”며 “정말 대단한 실언”이라고 비판했다.

 

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽), 김용 전 민주연구원 부원장. 뉴스1·허정호 선임기자
정청래 더불어민주당 대표(왼쪽), 김용 전 민주연구원 부원장. 뉴스1·허정호 선임기자

김 전 부원장은 CBS 라디오에서 6·3 지방선거를 여당의 패배로 규정하고 정 대표의 사과가 선행돼야 한다고 강조하며 이같이 밝혔다. 그는 정 대표가 자신의 열성 지지자들이 이용하는 딴지일보 게시판에 글을 올린 것을 두고선 “여당 대표로서 정식으로 메시지를 내는 것이 맞지 않나”라고 지적했다.

 

김 전 부원장은 정 대표의 대표직 연임 가능성에 대해선 “당연히 정치인으로서 (도전)할 수 있다”면서도 “정말 진정한 사과가 선행돼야 한다”고 거듭 강조했다. 서울시장 탈환 실패 및 경기 평택을 국회의원 재선거, 다수의 기초지자체장 선거에서 패배한 것은 ‘정청래 지도부’의 선거 전략 부재에서 비롯됐다고 하면서다. 선거 기간 민주당 소속 후보들을 지원했던 김 전 부원장은 8월17일로 예정된 전당대회에 최고위원 후보로 출마할지를 저울질하고 있다.

 

한편 정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 이재명 대통령을 “세계적인 지도자”라고 치켜세웠다. 정 대표는 “이재명정부의 성공과 정권 재창출이라는 대명제, 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결이라는 것을 강조한다”고 말했다.

 

정 대표는 소속 의원들에게 “우리는 동지이자 12·3 비상계엄 내란의 밤을 함께 이겨낸 전우들이기도 하다”며 “어려울수록 우리가 심호흡 한번 하고 하늘도 한번 쳐다보면서 기본과 원칙으로 돌아가서 깊이 생각해보자고 여러분께 말씀드린다”고 했다.


배민영 기자 goodpoint@segye.com 기자페이지 바로가기

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