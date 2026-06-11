허경환, 양상국 논란에 입 열어 "상국이 그런 애 아냐"

코미디언 허경환이 최근 양상국을 둘러싼 논란에 대해 "상국이는 그런 애가 아니다"라고 말했다.

양상국은 10일 유튜브 채널 '조선의 청요리사'에 출연해 MC 허경환·중식마녀와 요리하며 대화를 나눴다.

허경환이 "(돌아가신) 아버지와 최고 행복했던 기억이 뭐냐"고 묻자 양상국은 "아버지가 참 대단했던 게 택시 하면서 농사도 지으시고 진짜 열심히 사셨다"고 했다.

그는 "아버지는 택시를 하시면서 한번도 양상국 아버지라고 한 적이 없다. 본인이 한마디 잘못하면 아들한테 피해갈까 걱정하는 스타일이시다"라고 말했다.

그러면서 "한번은 집으로 내려갈 때마다 아버지한테 주변 사람들이 사인을 해달라고 해서 살짝 짜증을 낸 적이 있다. 어느 순간부터 사인해달라는 말이 없더라"고 했다.

그는 "근데 옆에 보니까 사인이 쌓여있더라. 알고 보니 형이 했다"며 웃음을 자아냈다.

이어 허경환은 "최근에 양상국이 방송에서 재미있게 이야기하려다가 논란되는 걸 보며 너무 안타까웠다. 내가 너한테도 이야기 했지만"이라고 말했다.

그는 "왜냐면 내가 상국이를 알고 있기 때문에"라고 했다.

그러면서 허경환은 "(양상국의) 진짜 연애 스타일이 어떻습니까"라고 물었다.

양상국이 대답하려던 그때 맞춰둔 알람이 울렸고 허경환은 "듣지 않겠습니다"라며 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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