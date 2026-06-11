“회색지대 아이들 위해”…주호민, 발달장애 대안학교 설립 계획

웹툰작가 주호민이 발달장애 학생들을 위한 대안학교 설립을 준비 중이라고 밝혔다. 특수학교와 일반학교 어느 곳에도 온전히 적응하기 어려운 이른바 ‘회색지대’ 아이들을 위한 교육 공간을 직접 만들겠다는 구상이다.

주호민은 10일 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 “이웃들과 함께 학교를 만들고 있다”며 “특수학교와 일반학교 사이에 놓인 아이들이 공부할 수 있는 공간이 필요하다고 느꼈다”고 말했다.

그는 발달장애를 가진 아들의 교육 경험을 언급하며 현행 교육 시스템의 사각지대를 지적했다. 주호민은 “특수학교는 진학 문턱이 매우 높고, 반대로 일반학급이나 통합학급에서는 학교생활 유지에 어려움을 겪는 아이들이 적지 않다”며 “이런 회색지대에 놓인 아이들이 생각보다 훨씬 많다”고 설명했다.

웹툰작가 주호민. 연합뉴스

이어 “비슷한 처지의 아이와 부모들이 3년가량 자조 모임을 운영해왔다”며 “그 과정에서 아이들이 안정적으로 공부할 수 있는 학교가 필요하다는 결론에 도달했다”고 밝혔다. 그는 “지금은 작게 시작하려고 준비 중”이라고 덧붙였다.

주호민은 대법원 판단을 앞두고 있는 특수교사 아동학대 사건에 대해서도 언급했다. 그는 “항소심 무죄 판결은 녹음 파일의 증거능력이 인정되지 않았기 때문”이라며 “개인정보 보호와 피해자 보호 중 어떤 가치를 우선할 것인지가 핵심 쟁점”이라고 말했다.

다만 재판 결과와 무관하게 자신의 계획은 변함없다고 강조했다. 주호민은 “결과가 어떻게 나오든 나는 내 갈 길을 갈 것”이라며 “회색지대에 있는 아이들과 학교에 있을 것이고, 필요하다면 스쿨버스도 직접 운전할 생각”이라고 말했다.

그는 “어떤 결과가 나와도 비판하는 사람들은 있을 것”이라면서도 “그것에 머물지 않고 아이들을 위한 교육 환경을 만드는 데 집중하겠다”고 밝혔다.

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