갱년기인 줄 알았는데 갑상선 질환?…"정확히 진단해야"

중년 여성들이 피로감, 불면, 체중 변화 등을 겪을 때 보통 갱년기로 알고 대수롭지 않게 넘어가는 경우가 꽤 많다. 하지만 실제로는 갑상선 질환으로 확인되는 사례가 적잖아 정확한 진단이 필요하다는 지적이 나온다.

특히 이러한 혼동은 ‘진단 지연’으로 이어져 치료가 늦어질 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하다.

갱년기와 갑상선 질환의 증상이 비슷해 중년 여성들이 혼동하는 경우가 있어 주의가 필요하다. 생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지

최근 연구에 따르면 갑상선기능항진증과 갑상선기능저하증은 수면장애, 발한, 우울감, 피로, 기분 변화 등 폐경기 증상과 비슷한 양상을 띠기 때문에 증상만으로는 두 질환을 구분하기 어려워 혈액검사를 통한 갑상선 기능 평가가 필수적이다.

손서영 인제대 일산백병원 내분비내과 교수는 “갱년기 증상으로 오인해 방치했다가 갑상선 질환이 뒤늦게 발견되는 경우가 많다”며 “반대로 갑상선 질환을 의심했지만 검사 결과 정상으로 확인되고 실제로는 갱년기 증상인 사례도 흔하다”고 설명했다.

갑상선기능항진증은 대사가 과도하게 활성화되면서 체중 감소, 손떨림, 두근거림, 호흡곤란 등이 동반될 수 있는 반면 갑상선기능저하증은 추위를 많이 타거나 몸이 붓고 무기력해지는 증상이 나타나는 등 특징적인 차이가 있다.

손 교수는 “증상이 애매할 경우 추측보다는 혈액검사가 가장 정확한 판단 기준이 된다”며 “갑상선 기능 검사는 간단하면서도 진단적 가치가 높다”고 강조했다.

또한 체중 변화가 발생할 때 이를 나이 탓으로 여기고 대수롭지 않게 넘기는 사람이 있는데 갑상선 이상 신호일 수 있어 주의가 필요하다.

갑상선 호르몬은 인체의 에너지 대사를 조절하는 핵심 요소다.

갑상선기능항진증은 대사가 증가해 식욕이 유지되거나 증가해도 체중이 줄어들 수 있다. 반면 갑상선기능저하증은 기초대사량 감소로 체중이 늘어날 수 있다.

여러 국제 연구에서도 갑상선 호르몬 감소가 기초대사량 저하와 체액 저류를 유발해 체중 증가에 영향을 미치는 것으로 보고됐다.

다만 갑상선기능저하증에서 나타나는 체중 증가는 지방 축적뿐 아니라 체내에 불필요한 수분이 비정상적으로 쌓여 붓거나 체중이 늘어나는 현상인 ‘수분 저류’가 함께 작용하는 경우가 많다.

갑상선 질환은 종류에 따라 치료 기간이 달라 모든 환자가 평생 약을 먹어야 하는 것은 아니다.

갑상선기능저하증은 장기적인 갑상선 호르몬 복용이 필요한 경우가 많지만, 일시적인 갑상선염으로 인한 기능 이상은 회복 이후 약물 감량이나 중단이 가능하다.

갑상선기능항진증 역시 약 2년간 치료 후 관해 상태에 도달하는 환자가 있는 반면, 재발로 인해 추가 치료가 필요한 경우도 있다.

의료진과 상의 없이 환자가 맘대로 약물 투여를 중단하는 것은 위험하다.

손 교수는 “갑상선 질환은 증상보다 혈액검사 수치가 치료 방향을 결정하는 경우가 많다”며 “반드시 정기적인 검사를 통해 약물 용량을 조절해야 한다”고 말했다.

이와 함께 국내에서 흔히 제기되는 ‘해조류 섭취와 갑상선암 발생’에 대한 우려에 대해서도 신중한 해석이 필요하다는 지적이다.

우리나라는 요오드 섭취가 많은 국가에 속하지만, 해조류 섭취 자체가 갑상선암을 유발한다고 단정하기는 어렵다는 것이다.

다만 일부 메타분석 연구에서 소변 내 요오드 농도가 과도하게 높은 경우 갑상선암 위험 증가와의 연관성이 보고된 바 있기 때문에 과도한 섭취는 주의가 필요하다는 조언이다.

손 교수는 “일반적인 식생활 수준에서 해조류를 섭취하는 것은 크게 우려할 필요가 없다”며 “다만 방사성요오드 치료를 앞둔 환자나 일부 갑상선 질환 환자는 의료진 지침에 따라 일시적으로 요오드 섭취를 조절할 수 있다”고 말했다.

그러면서 “갑상선 질환 관리의 핵심은 특정 음식을 제한하는 것이 아니라 정확한 진단과 적절한 치료, 정기적인 추적검사”라며 “피로감과 체중 변화가 지속될 경우 단순한 노화나 갱년기로 넘기지 말고 전문 진료를 받는 것이 중요하다”고 강조했다.

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