무신사 스탠다드, 남양주 첫 매장 공식 오픈…“경기 동북부 상권 공략”

무신사가 전개하는 모던 베이식 캐주얼웨어 브랜드 ‘무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD)’가 11일 남양주 첫 매장을 오픈하며 경기 동북부 상권 공략에 나선다.

무신사 스탠다드 현대프리미엄아울렛 스페이스원 남양주점 내부 모습. 무신사 제공

신규 매장은 남양주 다산 신도시에 위치한 복합 쇼핑몰 ‘현대 프리미엄 아울렛 스페이스 원’에 자리한다. 현대프리미엄아울렛 스페이스원은 남양주를 비롯해 구리, 별내 등 인근 생활권 수요를 흡수하는 수도권 동북부 대표 쇼핑 랜드마크로 꼽힌다. 무신사 스탠다드는 이번 출점을 통해 지역 거주자는 물론 주말 나들이 목적의 가족 단위 방문객까지 고객 접점을 대폭 강화할 계획이다.

이번 매장에서는 맨·우먼 의류를 비롯해 뷰티와 홈 카테고리 상품까지 폭넓게 선보인다. 패밀리 고객 비중이 높은 아울렛의 특성을 반영해 패션부터 라이프스타일 아이템까지 한자리에서 둘러볼 수 있도록 구성했다.

무신사 스탠다드는 남양주점 오픈을 기념해 다양한 프로모션을 마련했다. 먼저 이날부터 내일까지 양일간 최대 50% 할인 쿠폰을 일별 선착순 100명에게 제공하며, 30만원 상당의 인기 상품으로 구성한 ‘슈퍼백’을 4만9900원에 한정 판매한다.

구매 고객 전원은 온·오프라인에서 사용 가능한 15% 웰컴백 쿠폰을 선착순으로 받을 수 있다. 10만원 이상 구매 시 뷰티·홈·액세서리 사은품을 뽑을 수 있는 스크래치 쿠폰을 증정하고, 오프라인 첫 구매 후기를 작성하면 적립금 3000원을 지급한다. 이외에도 남양주점 ‘단독 특가’ 상품과 더불어 매일 다른 인기 상품을 파격적인 가격에 선보이는 ‘하루 특가’ 이벤트도 진행한다.

아울러 지역 상권의 특성을 고려해 가족, 친구, 동호회, 펫팸족 등 동반 방문객을 위한 ‘단체 방문 프로모션’을 운영한다. 3인 이상 단체로 매장을 방문해 구매하는 고객을 대상으로 추가 5% 할인이 적용되며, 15만원 이상 구매 시에는 무신사 스탠다드 홈의 옷걸이를 제공한다.

무신사 관계자는 “이번 남양주점은 경기 동북부권 고객과의 접점을 확대하는 첫 오프라인 거점이라는 점에서 의미가 있다”라며 “앞으로도 주요 생활권과 대표 쇼핑 상권을 중심으로 매장을 확대해 보다 많은 고객이 무신사 스탠다드를 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

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