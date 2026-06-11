[특징주] '30만전자' 내준 삼성전자…하이닉스는 혼조

삼성전자[005930]가 11일 장 초반 2%대의 낙폭을 보이고 있다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 오전 9시 23분 현재 전장보다 2.31% 내린 29만5천500원에 거래되고 있다.

사진=연합뉴스

3.97% 내린 29만500원으로 출발한 삼성전자는 한때 4.96% 내린 28만7천500원까지 밀리기도 했으나 이후 빠르게 낙폭을 좁히고 있다.



같은 시각 SK하이닉스[000660]는 전장보다 0.59% 오른 206만원에 매매 중이다.



개장 직후 4.30% 내린 196만원까지 밀렸으나 저가매수세가 대거 유입되면서 상승 전환했으나 이후에도 등락을 거듭하는 등 혼조세를 보이고 있다.



SK하이닉스 매도 상위 창구에는 제이피모건과 모건스탠리가, 매수 상위 창구에는 씨티그룹이 이름을 올리고 있다.



간밤 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 더욱 강력한 추가공격에 나설 것이라고 예고하면서 3대 주가지수가 동반 하락한 채 거래를 마쳤다.



특히, 필라델피아 반도체 지수는 3.57% 급락했다.



장 마감 이후 발표된 오라클의 2026회계연도 4분기(3∼5월) 실적은 전년 동기 대비 21% 증가한 191억8천만달러의 매출을 기록하는 등 서프라이즈를 시현했으나, 시간외 거래에서 10% 넘는 급락세를 보였다.



이미 발표한 200억 달러 규모의 신주 발행을 포함해 채권과 주식 발행을 통해 총 400억 달러를 추가로 조달할 계획이라고 밝힌 것이 인공지능(AI) 산업의 수익성 우려를 자극한 것으로 풀이된다.



한편, 이 시각 현재 유가증권시장에선 외국인이 홀로 6천395억원을 순매도 중이다. 개인과 기관은 5천694억원과 337억원을 순매수하고 있다.



외국인은 삼성전자와 SK하이닉스가 속한 코스피 전기·전자 업종에서도 4천558억원 매도 우위를 기록하고 있으며, 개인과 기관은 3천556억원, 743억원 매수 우위다.

<연합>

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