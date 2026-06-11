스롱, '당구 여제' 김가영 잡았다 …여자프로당구 10승 고지 정복

‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)가 ‘당구 여제’ 김가영(하나카드)을 꺾고 여자프로당구(LPBA) 통산 10번째 정상에 올랐다.

스롱은 10일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 열린 프로당구 2026∼2027시즌 2차 투어 국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 김가영을 세트 스코어 4-2(11-5 11-8 6-11 3-11 11-8 11-10)로 제압했다. 이로써 스롱은 4차 투어 결승에서 김가영에게 당했던 패배를 설욕하며 지난 시즌 3차 투어 우승 이후 10개월 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.

2020∼2021시즌 데뷔한 스롱은 49번째 투어 만에 10승 고지를 밟아 김가영(19승)에 이어 LPBA 역사상 두 번째 두 자릿수 승리를 챙긴 선수가 됐다. 또한 우승 상금 4000만원을 더해 누적 상금도 4억2342만원이 돼 김가영(9억7313만원)에 이어 두 번째로 ‘4억 클럽’에 가입했다.

결승전은 치열했다. 스롱이 1, 2세트를 각각 11-5, 11-8로 가져가며 기선을 제압하자, 김가영이 매서운 집중력을 발휘해 3, 4세트를 11-6, 11-3으로 따내며 원점으로 돌렸다.

승부처는 5세트였다. 스롱은 8-8 동점 상황에서 남은 3점을 침착하게 채워 11-8로 승리하며 다시 앞섰다. 이어진 6세트는 피 말리는 접전이었다. 10-10 듀스 상황에서 7세트로 향하는 득점을 노리던 김가영의 시도가 충돌(키스)로 빗나갔고, 기회를 잡은 스롱이 침착하게 남은 1점을 마무리하며 11-10으로 우승을 확정 지었다.

아쉽게 최초 20승 고지 문턱에서 고배를 마신 김가영은 64강에서 역대 3위인 애버리지 3.125를 기록, 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주는 ‘웰컴톱랭킹’(상금 200만원)을 수상한 것에 만족해야 했다.

스롱은 우승 후 “상금보다 우승 자체가 내게는 더 중요하다. 많은 우승으로 이름을 누구보다 오래 남기고 싶다”며 “김가영 선수와의 경기가 정말 힘들었지만, 끝까지 포기하지 않는 마음으로 우승을 이뤄냈다”고 소감을 밝혔다.

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