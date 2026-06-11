"AI 추천 종목, 600% 수익 보장"…99억 규모 캄보디아 주식사기단 검거

캄보디아에 거점을 두고 한국인 상대로 99억원대 주식 투자 사기를 벌인 리딩방 사기 조직에 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 2024년 2월부터 올해 2월쯤까지 피해자 59명으로부터 약 99억원 상당을 빼돌린 캄보디아 리딩방 사기 조직원 10명을 검거했다고 11일 밝혔다. 이 중 9명은 구속했다. 범죄수익 2억7300만원은 추징 보전했다.

캄보디아 주식사기단이 피해자들에게 설치하게 한 가짜 증권사 앱 화면. 서울경찰청 제공

경찰에 따르면 이 조직은 캄보디아 시아누크빌에 있는 호텔 18∼19층에 사무실을 구축했다.

실제 활동하는 주식 전문가 유튜브 영상마다 네이버 밴드 초대 링크 URL을 게시해 피해자를 끌어들였다. 이들은 국내 증권사 비서를 사칭해 일정 기간 투자 정보를 무료로 전달하는 이른바 ‘주식 투자 교육’을 진행했다.

그렇게 신뢰를 쌓은 후 회원 상대로 ‘비밀 프로젝트’를 진행한다며 인공지능(AI) 추천 종목을 매수하면 ‘600% 이상 고수익’을 보장한다고 속여 투자를 유도했다.

일부 조직원은 ‘바람잡이’ 역할을 맡아 ‘나도 큰 수익을 얻었다. 나를 믿고 투자해보라’며 재력을 과시하는 사진을 게재하기도 했다.

실제 투자금이 입금되면 실제 증권사가 운영하는 앱과 유사한 가짜 앱을 검색해 설치하게 했다. 허위 주식 거래화면과 수익률을 보여줘 큰 수익이 나고 있는 것처럼 속였다. 이런 식으로 장기간 투자금을 계속 입금하도록 유도했다.

경찰은 이번에 검거한 10명 외에 콜센터 조직원 1명을 지난 5월28일 현지에서 검거해 송환 대기 중이다.

경찰 관계자는 “국내 주식 시장 활성화에 편승해 증권회사를 사칭한 주식 투자사기가 크게 늘고 있다”며 “투자 관련 네이버 밴드방 링크 등 단체방에는 절대 접속하지 말고 이들이 설치하라고 하는 증권사 앱 등은 반드시 실제 증권사 앱인지 확인해야 한다”고 강조했다.

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