트럼프 "오늘 더 강하게 공격하겠다"…이란 "굳게 맞설 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) "우리는 어제 이란을 강하게 때렸다. 오늘 이란을 더욱 강하게 다시 타격할 것"이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 "혹시 (타격 소식을) 놓치거나 TV를 켜놓지 않을 경우를 위해"라며 이같이 예고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 워싱턴 AP=연합뉴스

이에 앞서 소셜미디어 트루스소셜에서 이란을 향해 "대가를 치러야 할 것"이라고 말한 것에 대해선 "그들을 아주 강하게 공격할 것"이라는 의미라면서 "헬리콥터 사건에 근거해서"라고 강조했다.



이란의 드론 공격으로 미 육군 아파치 헬리콥터가 격추된 데 대해 전날 개시한 '보복 공격'을 이어가겠다는 취지로 해석된다.



트럼프 대통령은 "(이란은) 처음에는 자신들이 한 일이 아니라고 했지만, 나중에는 인정했다"며 "우리가 (헬리콥터 동체에 날아와 박힌) 불발탄을 가지고 있기 때문"이라고 설명했다.



트럼프 대통령은 또 이란의 발전소·교량에 대한 공습이 임박했다고 폭스뉴스 인터뷰에서 밝힌 데 대해 "나는 그렇게 할 수 있다"며 "나는 (그것들을) 무력화할 수 있다"고 거듭 강조했다.



이에 대해 마수드 페제시키안 이란 대통령은 트럼프 대통령의 발언은 절박함의 표현일 뿐이라고 깎아내리며 맞서겠다는 뜻을 밝혔다.



페제시키안 대통령은 소셜미디어 엑스(X)에 "핵심 기반 시설은 국민의 생명줄이다. 교통망부터 전력 및 수자원 산업에 이르기까지, 이런 시설들을 표적으로 삼겠다는 위협은 결코 힘의 과시가 아니며, 오히려 이란의 강력한 의지 앞에서 드러내는 절박함의 방증일 뿐"이라고 썼다.



그는 이어 "이란은 자국 전문가들의 지식과 역량, 그리고 국가적 단합과 연대를 바탕으로 그 어떠한 압박이나 위협에도 굳건히 맞설 것"이라고 강조했다.



트럼프 대통령은 이란과의 "협상이 어떻게 진행될지 지켜보겠다. 우리는 정말 합의에 가까워졌다"며 "그들이 해야 할 일은 단지 (합의) 문서에 서명하는 것뿐"이라고 말했다.



그러면서도 이란이 "협상은 완전히 끝났는데 시간을 자꾸 끌고 있다(tapping and tapping)"며 그 이유는 "(종전 합의) 문서가 매우 의미 있는 것이기 때문"이라고 주장했다.



이어 과거 버락 오바마 전 대통령이 재임 중 이란과 체결했던 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)를 "내가 본 것 중 최악이자 가장 어리석은 문서"라고 비난했다.



트럼프 대통령은 자신이 집권 1기 때 JCPOA에서 탈퇴하지 않았더라면 이란이 핵무기를 가졌을 것이라고 거듭 주장했다.



트럼프 대통령은 "그들이 핵무기를 가졌더라면 이스라엘도 없을 것이고 중동도 없을 것이며, 그들은 분명 우리를 공격했을 것"이라고 말했다.



또 "이란은 절대 핵무기를 가질 수 없으며, 가지지도 않을 것이며, 그들도 이미 이에 동의했다"라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 "우리는 매일 밤 수백만 배럴의 석유를 (호르무즈 해협에서) 끌어내 왔다"며 "오늘 처음 발표하는 것"이라고 밝혔다. 이란의 봉쇄로 인해 호르무즈 해협에 갇혀 있던 유조선들이 빠져 나오고 있다는 취지다.



그는 이 같은 석유 공급이 이뤄진 덕에 "유가가 배럴당 250달러가 아니라 85∼90달러 수준에 있는 것"이라며 "전쟁이 끝나면 (가격이) 곤두박질칠 것"이라고 전망했다.



트럼프 대통령은 이날 상·하원을 통과한 700억 달러(약 106조4천억원) 규모의 이민단속 예산법안(미국 안보법·Secure America Act)에 서명, 법제화 절차를 마무리했다.



트럼프 대통령은 "미국 안보법에 서명하게 돼 매우 기쁘다. 이를 통해 내 임기가 끝날 때까지 국토안보부에 즉각적이고 완전한 예산을 지원함으로써 더는 이 문제로 논의할 필요가 없게 될 것"이라고 말했다.



해당 법은 국토안보부 산하 이민세관단속국(ICE)과 국경순찰대 등 불법 이민자 단속 기관에 트럼프 대통령의 집권 2기 임기 종료 시점까지 3년 치 예산을 지원하는 내용이 골자다.

<연합>

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