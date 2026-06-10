‘위안부 사죄 담화’ 日 고노 前 의장 별세

일제강점기 위안부 문제에 대해 사죄와 반성을 뜻을 나타낸 ‘고노 담화’를 발표했던 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장이 별세했다. 10일 교도통신과 NHK에 따르면 고노 전 의장이 지난 8일 향년 89세로 별세했다고 관계자들이 전했다.



고노 전 의장은 대표적인 ‘비둘기파’로 한국과 중국 등 이웃 국가와의 관계를 중시해 온 정치인으로 알려졌다.



특히 고노 전 의장은 관방장관이던 1993년 8월4일 일본군 위안부 문제에 대한 일본 정부의 사죄와 반성을 담은 ‘고노 관방장관 담화’를 발표했다. 고노 담화는 일제강점기 당시 일본군이 위안부 모집과 이송에 개입했으며 그 과정에 강제성이 있었다는 내용을 일본 정부 차원에서 처음으로 공식 인정한 담화다.



담화는 “일본 정부는 종군 위안부의 출신지를 불문하고 많은 고통을 겪고 몸과 마음에 치유하기 어려운 상처를 입은 모든 분에 대해 마음으로부터 사과와 반성의 뜻을 밝힌다”고 했다. 고노 담화 발표 이후 일본 정부는 이 담화의 취지를 대체로 계승했다. 다만 담화에 배상에 대한 언급이 없고 법적 책임은 종결됐다는 입장을 견지한 점이 한계로 지적되기도 했다.



고노 전 의장은 1937년 일본 가나가와현 정치가 명문가에서 태어났다. 고노 전 의장은 1967년 중의원 선거에서 자민당 소속으로 아버지인 고노 이치로의 지역구를 물려받아 당선되며 정계에 진출했으며, 이후 14회 연속 당선됐다. 1993년에는 자민당 총재로 선출됐다. 2003년에는 중의원 의장에 취임했으며, 이후 5년 반 동안 역임했다. 이는 현 헌정사상 최장기 기록으로 알려졌다.

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