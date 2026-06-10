홈플러스 살리기 나선 MBK…1000억 보증 카드 꺼냈다

MBK파트너스가 홈플러스 회생을 지원하기 위해 1000억원 규모의 추가 연대보증을 제공하기로 했다.

10일 투자업계에 따르면 MBK파트너스는 홈플러스의 긴급 운영자금 조달이 성사될 경우 최대주주로서 2000억원 규모 자금 가운데 절반인 1000억원에 대해 연대보증을 제공할 계획이다.

지난 5일 휴업중인 서울 송파구 홈플러스 잠실점 모습. 연합

현재 홈플러스는 상품 매입과 협력업체 대금 지급, 점포 운영 등 정상 영업 유지를 위해 약 2000억원 규모의 긴급 운영자금이 필요한 상황이다. 홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 추가 대출을 요청한 상태다.

MBK파트너스는 이번 연대보증을 포함하면 홈플러스 회생을 위해 사재 출연과 운영자금 지원, 연대보증 등으로 부담한 자금 및 신용규모가 총 5000억원에 달한다고 설명했다.

MBK파트너스는 “주주사로서 홈플러스 회생 정상화를 위해 필요한 책임을 끝까지 다하겠다는 의미”라며 “회생 정상화는 임직원 고용 유지와 협력업체 보호, 채권 회수 안정성 측면에서 가장 합리적인 방안”이라고 밝혔다. 이어 “이번 연대보증 제공 결정이 홈플러스의 긴급 운영자금 확보와 정상 영업 회복, 잔존 사업부문 인수·합병(M&A) 추진에 도움이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

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