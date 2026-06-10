삼겹살 회동 뒷이야기…젠슨 황, ‘유퀴즈’서 밝힌 한국 인연

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유 퀴즈’)에 출연해 국내 재계 총수들과의 ‘삼겹살 회동’ 비하인드를 공개한다.

CJ ENM에 따르면 10일 오후 8시 45분 방송되는 ‘유 퀴즈’는 ‘젠슨 황 특집’으로 꾸며진다.

지난 5일부터 나흘간 한국을 방문한 젠슨 황 CEO는 6일 해당 방송 녹화를 마쳤다.

그가 TV 예능 토크쇼에 출연하는 것은 이번이 처음이다.

젠슨 황은 9세에 미국으로 이민을 떠나 식당에서 설거지를 하던 소년에서 시가총액 약 8000조원 규모 기업을 이끄는 CEO로 성장하기까지의 삶을 풀어낸다.

그는 “무슨 일을 하든 100% 최선을 다해야 한다”는 자신의 철학도 전한다.

파산까지 30일밖에 남지 않았던 엔비디아의 위기, 용산 전자상가를 돌며 명함을 건네던 시절, 한국과 함께 성장해 온 인연 등도 소개한다.

대학 시절 아내에게 건넨 ‘숙제 플러팅’ 일화와 함께 시청자 고민 상담에도 나서며 “실패는 곧 성장”, “위대해지려면 고난을 겪어야 한다”는 메시지를 전할 예정이다.

최근 화제를 모은 국내 재계 총수들과의 삼겹살 회동에 대한 뒷이야기와 시그니처 가죽 재킷 패션의 탄생 비화도 공개된다.

K팝 팬으로서의 면모를 드러내며 화사를 향한 팬심과 함께 ‘골든(Golden)’ 댄스도 선보인다.

이날 방송에서는 엔비디아의 조직 문화와 함께 젠슨 황이 전하는 청춘을 향한 조언도 만나볼 수 있다.

한편 ‘요요의 아이콘’ 김신영도 출연한다.

88㎏에서 44㎏까지 감량한 뒤 13년간 유지했던 체중이 6주 만에 다시 늘어난 과정을 특유의 입담으로 풀어낼 예정이다.

누적 조회수 2200만 회를 기록하며 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모은 ‘롤러코스터 남매’ 이도경(14), 이시원(11)의 사연도 공개된다.

남매는 롤러코스터 탑승 영상 하나로 큰 주목을 받았다.

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