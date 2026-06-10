국내 최대 첨단기술 전시 '스마트테크 코리아' 개막 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 서울 강남구 코엑스에서 국내 최대 규모의 첨단기술 전시회인 '제15회 스마트테크 코리아(STK 2026)'가 개막했다.

STK는 AI, 로봇, AI팩토리, 보안, 디지털유통물류, 디지털헬스케어, 퀀텀, XR 등 테크 산업 아우르는 차세대 혁신 기술을 선보이는 비즈니스 플랫폼이다.

AI & 빅데이터쇼, 스마트테크쇼, 시큐테크쇼, 디지털 유통‧물류 대전, 로보테크쇼 등 7가지 테크 전문 전시를 코엑스 전관 A홀부터 D홀까지 동시에 개최했다.

AI·빅데이터·로봇·메타버스·클라우드·디지털보안·양자기술 등 융복합 테크를 한자리에서 만나볼 수 있다.

420여 개사 1500여 부스가 참가한 이번 전시는 10일(수)부터 12일(금)까지 3일간 열린다.

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