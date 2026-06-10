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‘前대통령 수감 중이란 그 방’… 법무부, 서울구치소 독방 유튜브로 최초 공개

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안경준 기자 eyewhere@segye.com

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“尹, 방 3개 혼자 사용·노트북 등 제공받아”
구치소 관련 의혹에 법무부 ‘사실무근’ 반박

윤석열 전 대통령이 서울구치소에서 방 3개를 혼자 사용하고, 노트북 등이 제공됐다는 의혹이 나오자 법무부가 사실 무근이라고 반박한 데 이어 구치소 독방 모습을 처음 공개했다.

법무부가 10일 유튜브 채널을 통해 최초로 공개한 서울구치소 독거실 모습. 법무부TV 유튜브 캡처
법무부가 10일 유튜브 채널을 통해 최초로 공개한 서울구치소 독거실 모습. 법무부TV 유튜브 캡처

법무부는 10일 유튜브 채널 ‘법무부TV’에 ‘전직 대통령이 수감 중이라는 서울구치소의 그 방, 최초공개’라는 제목의 영상을 올려 서울구치소 독방의 모습을 담았다.

 

영상에서 독거실 철문을 열리자 성인 남성 한명이 겨우 누울 수 있을 정도의 좁은 방이 모습을 드러냈다. 독거실은 작은 창문을 제외하고는 사방이 벽으로 막혀있고 선풍기 한 대와 작은 나무선반 등 생활에 필요한 최소한의 시설만 갖추고 있다. 화장실 역시 세면대는 없고 수도와 변기만 놓여있다. 법무부 영상에는 “약 2평뿐 남짓한 크기에 신발조차 안으로 넣을 수 없을 정도로 좁다”며 “각 독거실은 독립적으로 관리되며 수용자가 임의로 다른 방을 드나드는 것은 허용되지 않는다”는 설명이 담겼다.

 

앞서 한 유튜브 방송에서 윤 전 대통령이 거실 3개 문을 열어놓은 채 마음껏 사용하고 있고, 일명 ‘소지'라 불리는 수용동 청소부 2명이 전담 수발하고 있다는 의혹을 제기됐다. 아울러 윤 전 대통령에 노트북이 제공됐다는 의혹도 제기됐다.

 

법무부는 이에 지난달 26일 설명자료를 내고 “윤 전 대통령은 일반 수용거실과 동일한 독거실 1개만 사용 중”이라며 “윤 전 대통령이 다른 사람과 불필요한 접촉을 최소화하기 위해 차단막을 설치했고, 인접한 거실을 수용자가 없는 공실로 운영하고 있다”고 반박했다. 또한 노트북이 제공됐다는 의혹에 대해서도 “과거 구치소 내에서 노트북 및 무선 인터넷을 제공한 사실은 없었고 교정시설 내부에는 무선 인터넷망이 구축돼 있지 않다”고 강조했다.


안경준 기자 eyewhere@segye.com 기자페이지 바로가기

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