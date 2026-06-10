이정후, 17경기 연속 안타… 韓 빅리거 ‘새역사’

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록이라는 새 역사를 썼다.



이정후는 10일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에 5번 타자 우익수로 선발출전해 5타수 2안타 2타점으로 맹활약했다. 이정후는 이로써 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전 이후 17경기 연속 안타를 터뜨리면서 2013년 추신수(은퇴)와 2023년 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 기록한 한국인 타자 MLB 최장 연속 경기 안타 기록(16경기)을 넘어섰다.

샌프란시스코 이정후가 10일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴과 홈경기 중 안타를 날리고 있다. 샌프란시스코=AFP연합뉴스

이정후는 또 전날 4안타에 이어 두 경기 연속 멀티히트(한 경기 2안타 이상)로 올 시즌 22번째 멀티히트를 작성하며 시즌 타율을 0.333에서 0.335(230타수 77안타)로 끌어올렸다. 이정후는 오토 로페스(마이애미 말린스·0.341)와 단 6리 차로 MLB 전체 타격 2위를 유지했다.



2회 말 첫 타석에서 범타로 물러난 이정후는 3회 말 2사 1루에서 타석에 들어선 두 번째 타석에서 첫 안타를 날렸다. 워싱턴의 좌완 선발 앤드루 앨버레즈를 상대의 높은 코스의 싱킹 패스트볼이 스트라이크로 판정되자 챌린지를 신청해 볼을 끌어낸 이후 3B 1S의 유리한 볼카운트를 만들었고, 5구째 바깥쪽 직구를 끌어당겨 우전 안타를 터뜨렸다.



이정후는 0-3으로 뒤진 5회 말 세 번째 타석에서 두 번째 안타를 뽑아내며 타점도 추가했다. 1사 1, 3루 기회에서 바뀐 우완 투수 브래드 로드를 상대로 풀카운트에서 몸쪽 낮은 직구를 절묘하게 받아쳐 우익선상 적시 2루타를 폭발해 주자 두 명을 모두 불러들였다. 이정후는 2-5로 뒤진 7회 말 세 번째 타석 1사에서는 풀카운트 승부 끝에 투수 앞 땅볼로 아웃됐고 2-6으로 벌어진 9회 말 마지막 타석에서도 강한 땅볼 타구를 날렸지만 상대 1루수에게 막혀 안타 추가에 실패했다. 이정후의 활약에도 샌프란시스코는 3-6으로 패했다.

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