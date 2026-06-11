손경식 “AI 혁신 위해 제도 개선·노사 협력 필요”

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장이 인공지능(AI) 전환 시대에 대응하기 위해 기업 혁신을 촉진할 수 있는 제도 환경 조성과 노동시장 유연화가 필요하다고 강조했다. 손 회장은 10일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 제114차 국제노동기구(ILO) 총회에서 한국 경영계 대표로 연설하며 “급속한 기술혁신과 AI의 진보가 인류의 삶을 변화시키는 사회·경제 구조의 큰 변혁을 초래하고 있다. AI 혁신을 위한 강력한 기업가 정신을 확산시키는 환경을 조성해야 한다”고 밝혔다.



손 회장은 “시대적 패러다임에 맞지 않는 낡은 법·제도를 개선해야 한다”며 “한국의 경우 강한 정규직 보호와 획일적인 근로시간 제도 등 경직적인 노동시장 규제를 유연하게 개선하는 것이 시급하다”고 말했다. 이어 “AI 기술혁신에 따른 노동시장 전환을 지원해야 한다”며 “기업과 근로자가 새로운 AI 환경에서 성공적으로 적응하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 인프라를 지원하고 직업훈련을 확대해야 한다”고 강조했다.



또 “높은 성과급 등 무리한 요구는 기업의 장기 성장동력을 저해하고 임금 격차를 확대할 수 있다”며 “노사 모두가 윈윈할 수 있는 협력적 노사관계가 필요하다”고 말했다.

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