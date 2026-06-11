삼성·SK하이닉스 반도체 시설 ‘호남행’?

삼성전자와 SK하이닉스가 호남 지역에 반도체 생산 시설 투자를 검토하는 것으로 알려졌다. 두 회사 모두 ‘아는 바 없다’며 선을 그었지만, 지역 정치권을 중심으로 이미 기정사실화되는 분위기다. 투자가 성사되면 호남권에 최초로 대형 반도체 생산 시설이 들어서게 된다.

삼성전자와 SK하이닉스가 호남 지역에 반도체 생산 시설 투자를 검토하는 것으로 알려졌다. 사진=연합뉴스

10일 정치권과 정부 당국에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 수도권에 집중된 반도체 생산시설을 호남 지역으로 확대하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다. 구체적으로는 삼성전자가 광주에 반도체 패키징 공장을 지을 가능성이 제기된다. 패키징은 반도체를 전자장비에 넣을 수 있게 조립하고 포장하는 단계로, 반도체 후공정 중 하나다.

현재 삼성전자는 패키징 공정을 충남 온양캠퍼스에서 진행하고 있다. 온양캠퍼스만으로는 늘어나는 첨단 패키징 수요를 감당하기 힘들 것이란 분석이 제기된 가운데, 이를 받칠 생산 공장을 광주에 짓겠다는 것이다. 호남권에는 아직 반도체 관련 대형 생산시설이 들어선 적이 없다. 삼성전자뿐만 아니라 SK하이닉스도 패키징을 비롯한 일부 후공정 시설을 호남에 추가할 가능성도 거론된다. 정부와 재계에서는 이달 말 청와대에서 이재명 대통령과 주요 그룹 총수 간담회를 진행할 때 세밀한 구상이 공개될 것으로 전망하고 있다.



다만 호남으로 반도체 설비 투자를 확대하는 방안이 확정되거나 구체적인 방향성이 결정된 단계는 아니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 정부와의 논의 여부에 대해 “아는 바가 없다”고 선을 그었다. 지방 투자 가능성에 대해서도 “정해진 바가 없다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지